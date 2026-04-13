Atacaron dos veces en tres días la casa de Sam Altman, el hombre detrás de ChatGPT

La mansión de Sam Altman, el CEO y cofundador de OpenAI (la compañía detrás de ChatGPT) fue atacada dos veces en dos días este fin de semana. En un lapso de apenas 48 horas, la residencia en Russian Hill, en San Francisco, fue escenario de un ataque con un cóctel molotov, primero, y un tiroteo dos días después, en una escalada de violencia inusitada contra una de las figuras más visibles de la inteligencia artificial.

Fuego en la madrugada

El primer incidente ocurrió el viernes 10 de abril, aproximadamente a las 3:40 a.m. Según los informes policiales, Daniel Alejandro Moreno-Gama, un joven de 20 años oriundo de Texas, se aproximó a la entrada de la mansión en 855 Chestnut St. y arrojó una botella incendiaria (cóctel molotov) contra el portón metálico de la vivienda.

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad, que mostraron cómo el artefacto impactaba contra la pared sin causar heridos. Las llamas fueron sofocadas rápidamente por el personal de seguridad de la finca. Poco después, Moreno-Gama fue localizado y detenido en las cercanías de la sede de OpenAI en Mission Bay, donde había amenazado incendiar el edificio. Actualmente, enfrenta cargos por intento de homicidio, incendio provocado y posesión de un artefacto incendiario.

Disparos desde un auto

La propiedad volvió a ser blanco de violencia en la madrugada del domingo 12 de abril. Alrededor de la 1:40 a.m., un auto Honda se detuvo frente a la residencia, que se extiende desde la calle Chestnut hasta Lombard.

Imágenes de vigilancia captaron el momento en que un ocupante del vehículo sacó la mano por la ventanilla y efectuó al menos un disparo hacia el costado de la propiedad que da a la calle Lombard. Gracias a que la patente del auto fue registrada por las cámaras, la policía logró rastrear el vehículo hasta la cuadra 2000 de Taylor Street. Allí fueron detenidos Amanda Tom (25 años) y Muhamad Tarik Hussein (23 años), a quienes se les incautaron tres armas de fuego en su domicilio. Ambos fueron fichados por descarga negligente de arma de fuego.

Entre la ansiedad tecnológica y la política

Aunque las autoridades aún no han confirmado una conexión directa entre ambos ataques o un motivo definitivo, diversas fuentes y declaraciones del propio Altman sugieren un trasfondo complejo.

El propio Altman lo hizo público el sábado el primer ataque, cuando lo informó en redes sociales y en su blog personal, donde relató lo sucedido.

“Las palabras también tienen poder. Hace unos días salió un artículo incendiario sobre mí -reflexionó Altman sobre los posibles motivos del ataque-. Ayer alguien me dijo que creía que salía en un momento de gran ansiedad por la IA y que eso ponía las cosas más en peligro para mí. No le di importancia. Ahora estoy despierto en mitad de la noche, cabreado, y pienso que he subestimado el poder de las palabras y las narrativas."

Altman se refiere a un perfil suyo que publicó The New Yorker que lo califica de “mentiroso patológico”. Este refleja lo que mucha gente considera una suerte de doble perfil de Altman. Durante su paso por OpenAI y antes por Y Combinator, ha sido acusado de mentir y manipular a empleados, socios e inversores.

Además, Altman reconoció que el “miedo y la ansiedad sobre la IA están justificados” ante los cambios masivos que esta tecnología impone a la sociedad. El vertiginoso crecimiento de OpenAI ha generado tensiones relacionadas con el desplazamiento laboral y riesgos existenciales.

Altman también ha enfrentado recientemente nuevas acusaciones de abuso sexual por parte de su hermana Annie, referidas a hechos de su infancia, lo que ha aumentado el escrutinio público sobre su figura.

La residencia de Altman es conocida como tal. Hace unos meses se registró una marcha frente a su casa, donde los manifestantes criticaron a Altman por su apoyo a las políticas de recortes del presidente Trump en programas de bienestar como Medicaid y cupones de alimentos (SNAP). Además, denunciaron el impacto ambiental de los sistemas de IA.