Autogestionado: con un proyecto a pulmón, Guillermo “Fierita” Catalano es premiado en España

El conductor Guillermo Catalano, conocido como “Fierita” recibió en España el premio Internacional MoJo (Móvil Journalismo) por su proyecto de viajes interactivos “Decidilo”. Este prestigiosos reconocimiento es otorgado por la agencia de noticias EFE, la Universitat Oberta de Catalunya y Vueling.

Decidilo nació en 2016 cuando el programa Combate, que conducía Fierita, pasó de diario a semanal. “Durante la Copa América Centenario y yo quería acompañar a la selecciona Argentina por tierra, mientras jugaba en Estados Unidos. Pero era imposible seguir a la selección en auto porque jugaba en el Pacífico y en el Atlántico cada tres días. Ahí fue cuando empecé a pensar ideas para lograrlo y se me ocurrió hacer un viaje y mostrarlo por Internet para que el público viajara conmigo. Pero además quise que sea interactivo y que la gente, en el momento, elija qué hago a cada paso. Son viajes que sorprenden al público y a mí. Y lo transmito en directo”, cuenta con entusiasmo.

Guillermo "Fierita" Catalano durante la ceremonia de los Premios MoJo EFE-UOC celebrados en Barcelona

Con esa idea en la cabeza Guillermo sacó solo un pasaje, sin estadías, ni excursiones. Ese fue el punto de partida de esta gran aventura. Tenía un ticket aéreo en la mano y tres empresas que lo apoyaron sponsoreando su proyecto. “Se me ocurrió, también, sumar un invitado famoso. En ese primer viaje vino Nicolás Occhiato. La pasamos genial. Charlamos con el Kun Agüero y con Messi. Fue un viaje increíble que a medida que íbamos haciendo cosas fueron surgiendo nuevos desafíos y terminamos en Nueva Orleans hicimos por tierra el desierto de Mojave, de California. Fuimos desde Los Ángeles a Las Vegas”, recuerda.

La clave, o el diferencial que este emprendedor destaca son los “vivos” de 45 minutos que tiene su contenido. “Vamos caminando por la ciudad en tiempo real. Y los espectadores viven la experiencia como si estuvieran ahí”, explica.

Aprender, aprender, aprender

Hoy Decidilo tiene tres formatos: Family Edition, Solo Edition y Decidilo con un invitado famoso. Y lleva recorrido 38 países y 5 continentes.

“Aprendí muchísimo sobre transmisión, torres y antenas. Cuando voy a viajar tengo que averiguar qué hay de interesante para mostrar y si el lugar tiene cobertura. Probé diferentes lentes y estabilizadores. Busco innovar en cada viaje”, cuenta.

Para Fierita viajar es aprender. “Aunque no lo parezca soy muy tímido y tuve que cambiar. Necesito hablar con desconocidos al viajar para poder mostrar o llegar a ciertos lugares”, reconoce.

Hoy su familia está compuesta por su esposa y su hija de 13 años. Si le preguntan a dónde está viviendo hoy Guillermo es contundente: “Viviendo es una palabra que no tiene mucho significado para mí. Digamos que hasta la pandemia estaba mitad de mi tiempo en Buenos Aires y mitad en Madrid, pero desde el coronavirus tuve que decidir pasar más días al año en España porque tengo más cerca los lugares que recorro. De todas maneras, viajo mucho por Argentina y paso mucho tiempo en Buenos Aires. Tenemos una pequeña estructura en las dos ciudades”, explica.

Coletazos del COVID-19

A pesar de que estaba en pleno crecimiento, la pandemia complicó mucho su proyecto. “Nos mató a nivel económico y anímico. Al principio seguía subiendo videos, pero ya no podía hacer transmisiones. No pudimos viajar, no podíamos salir. Mostrar viajes cuando la mitad del mundo estaba encerrado no tenía sentido. Por eso pensamos retomar Decidilo en 2022. Pero, de repente, llegó el premio y creo que, de alguna manera, me obligó a volver antes. Por eso estoy armando un viaje antes de fin de año a un lugar espectacular, que será nuestro país 39. Solo puedo adelantar que se habla en árabe y que el año que viene todo el mundo estará pendiente de ese país”, dice con ánimo.

Entre las novedades que se vienen, Fierita adelanta que va a incorporar Twitch a partir del próximo viaje. “Me gusta mucho la tecnología. En 1997 ya hablaba de Internet en el programa televisivo Atorrantes y tengo el dominio: fierita.com desde 1999. Siempre me gustó Internet”, narra.

“Hoy gano menos dinero que cuando trabajaba en televisión, pero es un sueño haber vivido cuatro años de viajar -porque no cuento el de la pandemia-. El objetivo es inspirar a nuevos viajeros para poder darle una mano a la industria del turismo que está muy golpeada. Nuestros sponsors son hoteles, líneas aéreas, atracciones turísticas. Todo ese sector la pasó muy mal. Espero que podamos recuperarnos todos juntos”, sostiene el creador de Decidilo.

Sin embargo, la pandemia no pudo detener su espíritu emprendedor. Aunque reconoce que durante algunos meses vivió con sus ahorros no se quedó quieto. Guillermo comenzó un podcast de 10 minutos de lunes a viernes. “Cada vez lo escucha más gente e incluso compran remeras del podcast. Es increíble. Muchas personas me agradecen porque gracias a este contenido se sintieron acompañadas durante el aislamiento. Se generó una hermosa comunidad. Me encanta fundar comunidades, juntar personas con intereses similares”, asegura. Hoy el podcast cuenta con 312 episodios.

Formato todo terreno

Este formato es flexible, permite encuentros con seguidores en diferentes lugares que recorren, hasta ir a sitios donde los invitan sus espectadores. “Un día fuimos a San Martín de Los Andes y nos contactó una familia que nos seguía. Nos contó que había abierto un restaurante muy chico en un pueblo. Nos invitaron a comer e hicimos una transmisión desde ahí. En nuestro proyecto entra todo, pueden generarse diferentes contenidos. En un viaje durante una convención de videojuegos en Brasil comenzaron protestas sociales contra el presidente por aquel momento: Michel Temer. Preguntamos a nuestros seguidores si querían que vayamos hasta allá y ganó el “sí”. Así fue como cubrimos, en directo, 40 minutos de esa marcha”, recuerda.

Desde una edición en Mendoza centrada en el vino, hasta un viaje en familia por Nueva Zelanda; o una edición de cine y series con Dalma Maradona. Todo eso es Decidilo.

“¿Qué expectativa tengo por haber recibido este premio? Espero conseguir más audiencia española, porque por ahora es solo el 20%. Espero que este reconocimiento abra muchas puertas”, dice con esperanza. Hoy sus usuarios son principalmente de Argentina, seguidos por México, España, Uruguay, Perú y la comunidad hispánica de Estados Unidos.

Varias personas le dicen que logró concretar un gran sueño: viajar, vivir experiencias y que eso se transforme en un trabajo. Que te paguen por recorrer el mundo. “Mi sueño es, algún día cobrar aguinaldo. Con 47 años nunca me pasó. Todos amamos lo que carecemos”, dice con una sonrisa pícara porque sabe que tiene uno de los mejores trabajos del mundo y fue él su artífice.