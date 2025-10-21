Boox Note Air5 C: tinta electrónica color y teclado magnético para competir con el Kindle Scribe

- 5 minutos de lectura'
BOOX ha ampliado su catálogo de dispositivos de tinta electrónica con la nueva tableta Note Air5 C, que incorpora por primera vez en la serie un teclado magnético, y el nuevo dispositivo de bolsillo eInk Palma 2 Pro, que incluye compatibilidad con datos móviles 5G y Android 15.
La compañía especializada en dispositivos de tinta electrónica ha dado a conocer sus últimas novedades en su habitual evento de otoño, donde se ha centrado en su familia de tabletas Note Air con un nuevo modelo que “lleva más allá la experiencia de uso de un cuaderno digital”.
Esto se debe a que, la nueva tableta Note Air5 C destaca por incorporar un teclado magnético por primera vez en la serie. Así, junto a su software abierto con Android 15 y el lápiz óptico renovado Pen3, permite llevar a cabo cualquier tarea o actividad desde la tableta.
En concreto, este nuevo modelo es la evolución del Note Air4 C, por lo que mantiene sus líneas de diseño de estética minimalista con una carcasa de aluminio resistente y un perfil ultrafino de 5,8 mm. Siguiendo esta línea, Note Air5 C dispone de una pantalla eInk Kaleido 3 a color de 10,3 pulgadas, que ofrece colores naturales y una experiencia de lectura sin reflejos.
Además, la tecnología de tinta electrónica garantiza el cuidado de la vista “incluso en usos prolongados”, lo que se acompaña de una iluminación frontal ajustable de doble tono, que permite continuar visualizando contenido cómodamente incluso en exteriores bajo la luz solar.
Igualmente, para permitir el uso de teclado magnético, se han incorporado unos pines magnéticos que permiten una conexión directa con la nueva funda teclado. Así, al colocarla, la tableta “se transforma en una estación de trabajo”, que además cuenta con una opción de pantalla dividida, que permite utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo.
Como ha ejemplificado la compañía, los usuarios pueden potenciar más su productividad, por ejemplo, permitiendo consultar documentos mientras escriben un ‘email’.
Esta experiencia de productividad se completa con el renovado stylus Pen3, que permite la escritura e ilustración a mano con un diseño más aproximado al de un bolígrafo tradicional. Asimismo, incorpora por primera vez un clip y un compartimento para guardar puntas de repuesto.
Por otra parte, actualizado con el último firmware de BOOX, la nueva tableta ofrece una función de notas infinitas, eliminando los límites de páginas y permitiendo fomentar la creatividad a la hora de crear mapas mentales o planes de proyectos.
A ello se le suman las herramientas inteligentes impulsadas por Inteligencia Artificial (IA) que incorpora, como es el caso de Smart Scribe, que permite modificar trazos o textos escritos a mano al instante. También ofrece funciones inteligentes en la barra de herramientas personalizable, que ayudan a optimizar el flujo de trabajo.
Estas funciones están impulsadas por un procesador de ocho núcleos, acompañado de 6 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Asimismo, BOOX asegura transiciones fluidas entre pantallas y escritura con la tecnología BOOX Super Refresh.
Con todo, la nueva incorporación de la serie Note Air ha sido diseñada para acompañar tanto a estudiantes como a profesionales en cualquier tarea, ya sea realizar investigaciones o disfrutar de un cómic. “Note Air5C se convierte en el dispositivo eInk todo en uno”, ha subrayado la tecnológica, que ha lanzado esta tableta por 529,99 euros en Europa.
Palma 2 Pro 5G
Otro de los anuncios ha sido el nuevo dispositivo eInk de tamaño de bolsillo, Palma 2 Pro, que estrena compatibilidad con datos móviles 5G, además de incorporar mejoras con Android 15, con lo que permite su uso para leer, escuchar audiolibros o música y “navegar sin distracciones” desde cualquier lugar.
El nuevo Palma 2 Pro continúa con el característico tamaño compacto de la serie, pensado para acompañar a los usuarios en cualquier momento. En este caso, cuenta con una pantalla de 6,13 pulgadas y un peso de 175 gramos.
Así, también incluye mejoras en su pantalla eInk Kaleido 3 a color, con la que ofrece una experiencia visual “equilibrada”, con tonos naturales y suaves para vídeos, libros y aplicaciones, tal y como ha explicado la firma en un comunicado.
Esta pantalla tiene un acabado mate sin reflejos y también cuenta con luz frontal de doble tono. Además, con la última actualización de firmware de BOOX, el dispositivo ofrece cuatro modos de iluminación diseñados para mejorar la experiencia de lectura en distintos tonos.
Sin embargo, la principal novedad de este nuevo Palma 2 Pro es su compatibilidad con conexión 5G, lo que permite descargar libros, música o navegar por internet desde cualquier lugar, sin necesidad de disponer de una red WiFi disponible.
Además, su ranura híbrida ofrece la posibilidad de utilizar dos tarjetas SIM o una SIM junto con una tarjeta microSD que amplía la capacidad de almacenamiento a 2 TB. De esta forma, se presenta como una opción para aquellos usuarios que “quieren reducir tiempo frente al teléfono sin renunciar a las funciones esenciales”.
Todo ello está impulsado por una memoria RAM de 8 GB combinada con la tecnología BOOX Super Refresh. Asimismo, cuenta con Android 15, por lo que asegura compatibilidad con todo tipo de aplicaciones que puedan descargarse a través de Google Play Store.
Además, el Palma 2 Pro 5G también es compatible con el lápiz BOOX InkSense Plus, con lo que permite resaltar textos, tomar notas o generar listas de tareas. Este nuevo dispositivo se ha presentado en los colores negro y blanco, con un acabado texturizado inspirado en las hojas de papel y resistente al agua, por 399,99 euros en Europa.
