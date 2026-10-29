“Brain rot” digital: las señales que indican que el uso del celular podría estar afectando tu concentración

El teléfono celular se consolidó como un dispositivo omnipresente que centraliza la comunicación, el entretenimiento, la actividad laboral y el acceso a la información. Esta disponibilidad constante, sin embargo, conlleva el riesgo de una fragmentación de la atención. En este contexto, ganó popularidad el concepto de “brain rot” o “cerebro podrido”, una expresión que, aunque carece de validez médica, se utiliza para describir una sensación subjetiva de agotamiento mental, fatiga cognitiva y dificultad para concentrarse, derivada del consumo prolongado de contenidos digitales de bajo valor cognitivo.

Es fundamental precisar que el término no sugiere un daño orgánico o literal en el cerebro. Por el contrario, se trata de una etiqueta descriptiva sobre ciertos hábitos digitales. El fenómeno está estrechamente vinculado a la navegación compulsiva, el consumo de videos breves y la exposición constante a estímulos diseñados específicamente para captar la atención de manera inmediata y fugaz. La alternancia frenética entre aplicaciones, redes sociales y plataformas de video genera una dinámica que puede derivar en una disminución persistente de la capacidad de foco.

El uso prolongado del celular puede estar relacionado con dificultades para mantener la concentración Shutterstock

Para identificar si el uso del dispositivo está interfiriendo con la productividad y el bienestar, los especialistas sugieren observar indicadores concretos. El primero es la revisión del tiempo de pantalla: tanto en sistemas Android como iOS, las herramientas integradas permiten consultar cuánto tiempo se destina efectivamente a aplicaciones recreativas que, a menudo, no estaban en los planes originales del usuario. Si gran parte de la jornada se pierde en redes sociales o contenidos breves, se está ante un indicador de uso desmedido.

Otro signo relevante es la necesidad de estímulos constantes. Quienes experimentan este fenómeno suelen manifestar dificultades para sostener actividades que requieran calma, como ver una película sin revisar el teléfono o participar de una reunión social sin caer en la tentación del scrolleo infinito. La incapacidad para tolerar períodos de inactividad o desconexión se manifiesta como una incomodidad física o mental.

El consumo constante de videos cortos y publicaciones en redes sociales puede influir en los hábitos de atención DimaBerlin - Shutterstock

Las notificaciones actúan como interrupciones recurrentes que fragmentan el rendimiento, incluso cuando no existe una interacción directa. Un método efectivo para comprobar el impacto del celular consiste en aplicar un “ayuno” digital: establecer franjas de 30 o 60 minutos alejados del dispositivo para realizar una tarea única. Si surge una urgencia irrefrenable por revisar las alertas, es una señal de alerta sobre los hábitos adquiridos.

La recuperación de la atención debe ser gradual. No se trata de eliminar la tecnología, sino de establecer límites saludables. Reducir el consumo de videos encadenados, priorizar actividades de alta demanda cognitiva —como la lectura o el diálogo— y definir espacios libres de tecnología, especialmente durante las comidas o antes del descanso nocturno, son cambios concretos que ayudan a restablecer un equilibrio. La clave reside en observar el impacto del celular en las responsabilidades cotidianas y ajustar el uso antes de que la saturación digital comprometa la capacidad de concentración en tareas fundamentales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA