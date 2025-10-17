Casio quiere volver al futuro con su nuevo reloj calculadora retro

Preparen las billeteras y desempolven el almanaque de 1985. Celebrando el 40° aniversario de la icónica película Volver al futuro (Back to the Future), Casio resucitó uno de sus modelos más reconocibles: el reloj calculadora, sucesor espiritual del legendario C-80, un modelo que se consolidó como el más popular del planeta y que llevaba Marty McFly en su muñeca durante la filmación de la primera película.

La estrategia detrás de esta reedición, denominada Casio CA-500WEBF-1A, es una clara apuesta por lo retro. En un mercado saturado de novedades, Casio ha entendido que lo vintage ha encontrado su propio espacio. No es la primera vez que la marca rescata iconos; ya lo hizo con el DW-5000 (el primer G-Shock). Pero en este caso, la mirada se dirige específicamente a 1985, buscando que el accesorio se sienta como una auténtica cápsula del tiempo de aquella década. Este reloj no está diseñado para competir con los modelos deportivos o los relojes inteligentes de alta gama, sino directamente con el recuerdo.

El diseño del nuevo Casio está cargado de detalles que reconocerá cualquier fan de la saga de películas de viajes en el tiempo. La compañía sustituyó el clásico plástico negro por aluminio pulido y redimensionó ligeramente la caja. Esta estética plateada y con acabado pulido evoca directamente al chasis del DeLorean, el famoso auto de Doc Brown.

Los toques cinematográficos son omnipresentes: en la parte posterior del reloj se encuentra grabado el condensador de flujo, el componente ficticio esencial para el viaje en el tiempo. Además, los botones de la calculadora están coloreados con tonos que imitan a los indicadores luminosos del panel de control temporal de la película, y la hebilla metálica lleva grabado el logotipo oficial de Back to the Future.

La primera Volver al futuro se estrenó a mediados de 1985 Captura

A nivel funcional, el CA-500WEBF-1A mantiene la base del clásico C-80: ofrece una calculadora de ocho dígitos, cronómetro de 1/100 de segundo, alarma diaria y calendario automático programado hasta 2099. Pesa alrededor de 53 gramos y utiliza una pila CR2016 con una duración estimada de cinco años. La decisión de no incorporar luz es totalmente coherente con la fidelidad al diseño original de los ochenta.

Pero si hay un elemento que subraya la intención de convertir el lanzamiento en un objeto de colección, ese es el packaging. El reloj se entrega en un estuche diseñado para imitar un cassette de VHS, con una funda exterior ilustrada con la estética del filme original.

La mala noticia para los entusiastas es que va a ser difícil comprar uno. Casio lo ha lanzado como una edición limitada. El precio oficial para el mercado europeo es de 119 euros. Según reportes, en Estados Unidos se pondrá a la venta el próximo 21 de octubre a 120 dólares, mientras que en Europa el lanzamiento está programado para el 22 de octubre.