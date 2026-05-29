Acer presenta la consola portátil Predator Atlas 8, con Windows 11 y el procesador Intel Arc G3 Extreme

Acer ha ampliado su gama de productos para gamers con Predator Atlas 8, una nueva consola portátil con Windows 11, que está equipada con el nuevo procesador Intel Arc G3 Extreme y los gráficos Intel Arc B390.

Predator Atlas 8 es un dispositivo de juego que la compañía tecnológica ha presentado en el marco de la feria taiwanesa Computex 2026, donde ha anunciado que llegará al mercado en otoño boreal del presente año.

En su interior, integra el nuevo procesador Intel Arc G3 Extreme que combina con los gráficos Intel Arc B390, con soporte para trazado de rayos, y la tecnología Intel XeSS 3 para que los juegos se reproduzcan de manera fluida y fidelidad visual.

Acer presentó la consola de mano Predator Atlas 8, con pantalla de 8 pulgadas, nuevo chip Intel Arc G3 y Windows 11

Para equilibrar su rendimiento con la portabilidad, Predator Atlas 8 integra una batería de hasta 80 Wh con la tecnología Intel Endurance Gaming para que las sesiones de juego sean más largas al equilibrar la velocidad de fotogramas y el consumo energético.

El rendimiento también está respaldado por un sistema de refrigeración de doble ventilador, que estrena el primer ventilador metálico en un dispositivo portátil, como ha destacado Acer.

El ventilador metálico Predator AeroBlade cuenta con 89 aspas de 0,1 mm de grosor, lo que proporciona un aumento de hasta un 10 por ciento en el flujo de aire. Con el segundo ventilador de plástico, la tecnología Vortex Flow utiliza canales internos en ángulo para guiar el aire a través del chasis de forma más eficiente.

Este equipo de juego portátil cuenta con una pantalla táctil WUXGA de 8 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz, que alcanza los 500 nits de brillo máximo y es compatible con frecuencia de actualización variable. Está protegida por el cristal Corning Gorilla Glass Victus con DXC y cuenta con audio DTS:X Ultra.

Acer presentó la consola de mano Predator Atlas 8, con pantalla de 8 pulgadas, nuevo chip Intel Arc G3 y Windows 11

A nivel de conectividad, Predator Atlas 8 incluye dos puertos Thunderbolt 4, ranura para tarjeta microSD UHS-II, así como soporte para Intel Killer WiFi 7 y Bluetooth 5.4. Además, funciona con Windows 11 e incluye el modo de experiencia de pantalla completa de Xbox.

Acer ha diseñado este equipo de juego para sea personalizable y ergonómico. Cuenta con joysticks analógicos de tamaño completo y presenta un diseño de doble modo que permite ajustar la respuesta de los gatillos según el género del videojuego.

Qué son los procesadores Intel Arc G3

Intel impulsará las videoconsolas portátiles con los nuevos procesadores Arc Serie G, que están fabricados con el proceso A18 para ofrecer rendimiento y eficiencia energética y hacer que las partidas duren más.

Intel Arc G3 y Arc G3 Extreme son los dos integrantes de la nueva serie de procesadores diseñados para Windows 11, que utilizan la misma arquitectura de los Intel Core Ultra Serie 3 (Panther Lake) para ofrecer un rendimiento de nivel de computadora en un equipo portátil.

Están fabricados con la tecnología de proceso Intel 18A (1,8 nanómetros) y se componen de dos núcleos de rendimiento, ocho núcleos eficientes y cuatro núcleos de ultrabajo consumo, como informa Intel en un comunicado. Integran gráficos Intel Arc B390, basados en la última arquitectura Xe3, para ofrecer tecnologías como el trazado de rayos en tiempo real.

Estos procesadores están diseñados específicamente para videoconsolas portátiles, en las que ofrecen rendimiento y eficiencia para que las partidas se reproduzcan de manera fluida. Incluye soporte para Intel WiFi 7 R2, Bluetooth 6 dual e Intel Thunderbolt 4.

Los equipos que funcionan con los procesadores Intel Arc G3 empezarán a llegar al mercado a partir de junio de 2026, siendo los primeros confirmados Predator Atlas 8 de Acer, MSI Claw 8 EX AI+ y OneXPlayer.