Estos celulares se quedan sin WhatsApp a partir de octubre 2025

Si se usa un teléfono antiguo, se debería tomar nota: desde el 1° de octubre de 2025, WhatsApp dejará de operar en varios modelos de celulares. Esto implica que muchos dispositivos dejarán de recibir actualizaciones y, en algunos casos, la aplicación podría no abrirse o dejar de enviar mensajes por completo.

Esta medida no es reciente. WhatsApp revisa de forma continua sus requisitos de sistema para añadir nuevas funciones, reforzar la seguridad y optimizar el rendimiento de la plataforma. Como consecuencia, ciertos modelos con sistemas operativos antiguos dejan de ser compatibles.

Hay algunos celulares que dejarán de tener WhatsApp en agosto Unsplash

Según el Centro de Ayuda de WhatsApp, al no poder garantizar el buen funcionamiento de la app en versiones muy antiguas, la empresa prefiere retirar el soporte antes que comprometer la experiencia del usuario. Aunque esto puede resultar frustrante para algunos, es una práctica común en el mundo del software.

Celulares sin WhatsApp a partir de octubre

WhatsApp confirmó que dejará de funcionar en dispositivos con Android 5.0 o inferior y en iPhones con iOS 15.1 o anterior.

Android

Samsung Galaxy S5

LG G3

Sony Xperia Z2

Motorola Moto G (1ra generación)

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

iPhone

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6 (si no fue actualizado más allá de iOS 12)

Qué pasa si sigo usando uno de estos teléfonos

Si el dispositivo está en la lista y no se lo puede actualizar, WhatsApp podría dejar de abrir, mostrar errores o impedirte enviar y recibir mensajes. Además, se dejará de recibir actualizaciones de seguridad, lo que puede poner en riesgo los datos personales.

Celulares sin WhatsApp a partir de octubre Freepik

Qué se puede hacer si tu celular está en la lista

Tenés dos opciones:

Actualizar el sistema operativo : algunos modelos permiten subir a una versión más reciente. Hay que hacerlo lo antes posible.

: algunos modelos permiten subir a una versión más reciente. Hay que hacerlo lo antes posible. Cambiar de dispositivo: si no se puede actualizar, hay que considerar adquirir un teléfono compatible para seguir usando WhatsApp sin problemas.

Por qué es importante mantener WhatsApp actualizado

Las actualizaciones no solo traen funciones nuevas y una experiencia más fluida, sino que también protegen la privacidad y seguridad. Usar una versión antigua expone a los usuarios a errores, fallos de rendimiento y posibles vulnerabilidades.