Furor por Tim Payne: descubrí cómo crear stickers del futbolista de Nueva Zelanda en WhatsApp

El fenómeno digital de Tim Payne, el futbolista de Nueva Zelanda que pasó del anonimato internacional a sumar más de cinco millones de seguidores en Instagram tras una campaña viral iniciada por un influencer argentino, promete dominar las conversaciones durante el próximo Mundial 2026.

Ante esta fiebre por compartir contenido relacionado con el jugador, WhatsApp se consolida como el espacio predilecto para que los usuarios desplieguen su creatividad mediante el diseño de stickers personalizados. Lejos de la necesidad de descargar un software externo, la aplicación de mensajería centralizó el proceso de creación dentro de su propia interfaz, lo que permite a los usuarios convertir cualquier fotografía en contenido gráfico listo para ser compartido en grupos.

El furor por Tim Payne es absoluto y no parece detenerse pronto

En un contexto donde la inmediatez y la personalización definen la interacción digital, la facilidad para capturar la esencia de un personaje como Tim Payne y transformarlo en un elemento gráfico compartido es apenas una muestra de la evolución del servicio. Las constantes actualizaciones, que incluyen desde herramientas de traducción nativa hasta mejoras en la seguridad de los grupos, refuerzan esta tendencia hacia un entorno más dinámico y creativo.

Cómo transformar fotos en stickers

La herramienta integrada, disponible en las versiones más recientes de iOS y Android, facilita la creación de pegatinas desde la galería personal. Para comenzar, el usuario debe ingresar a cualquier chat y seleccionar el ícono de stickers dentro de la categoría de emojis. Al pulsar el botón Crear o el ícono de lápiz, se habilita la selección de una imagen.

Los stickers son muy populares en WhatsApp, ya que ofrecen miles de posibilidades Foto: Pixabay

Según detalla el blog oficial de WhatsApp, la aplicación realiza un recorte automático del fondo y ofrece múltiples opciones de personalización, como añadir texto, dibujos, emojis adicionales o filtros para dar un toque único al diseño. Una vez finalizada la edición, el sticker queda almacenado en la colección del usuario para su uso recurrente.

La irrupción de la IA y el texto

Además del recorte manual, la plataforma sumó inteligencia artificial para dinamizar aún más el intercambio de contenidos. Los usuarios pueden acceder a la opción Generar con la IA para crear imágenes a partir de descripciones detalladas, una función que permite generar hasta cuatro propuestas simultáneas.

El generador de stickers con IA está en WhatsApp hace varios años Wabetainfo

Por otra parte, la aplicación dio un paso más allá al permitir la conversión directa de palabras o frases cortas en stickers, lo que elimina los pasos intermedios de diseño. Este sistema detecta el texto ingresado y sugiere variantes visuales con diversas tipografías y fondos, lo que optimiza la comunicación visual dentro de las conversaciones.

Organización y requisitos técnicos

Para aquellos usuarios que prefieren un nivel de organización superior, la plataforma permite agrupar las creaciones en paquetes personalizados. Al mantener presionado un sticker, es posible añadirlo a un conjunto nuevo o existente, lo que facilita la gestión de colecciones temáticas. No obstante, es fundamental considerar que, tal como señalan las condiciones de servicio de Meta, todos los elementos deben ajustarse a las normas legales y ser aceptables dentro de la comunidad.

WhatsApp habilitó una herramienta para convertir palabras o frases cortas en stickers de forma instantánea WhatsApp

Para los usuarios que prefieren trabajar desde una computadora, el proceso se mantiene intuitivo mediante la versión de escritorio. Tras vincular el dispositivo mediante el código QR, es posible importar imágenes almacenadas en el equipo y editarlas con la función de recorte nativa, lo cual garantiza que el contenido creado en el escritorio se sincronice perfectamente con la aplicación móvil. Esta estrategia de Meta, orientada a centralizar el diseño dentro de su ecosistema, busca que WhatsApp no sea únicamente una herramienta de mensajería, sino un centro integral de productividad y expresión personal.