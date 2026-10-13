Character.ai se declaró en convocatoria de acreedores y busca en Disney una salvavidas parcial

Character Technologies Inc., la compañía detrás de la popular plataforma de interacción con inteligencia artificial Character.ai, solicitó formalmente la protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 en el estado de Delaware, Estados Unidos. El proceso, equivalente a una convocatoria de acreedores, marca una de las caídas más drásticas dentro del boom de la IA generativa.

A pesar de conservar aproximadamente 57,4 millones de dólares en efectivo, la empresa declaró activos y pasivos estimados en el rango de entre 50 y 100 millones de dólares. Según su actual CEO, Colin Adams, la decisión responde a una combinación insostenible de abrumadores costos operativos y de infraestructura tecnológica, sumada a una severa ola de litigios e investigaciones regulatorias.

El frente judicial fue determinante en el colapso. La empresa enfrentó una batería de demandas que la vinculan con daños a la salud mental e incidentes trágicos en menores de edad. Entre los casos más resonantes figura la querella presentada en Florida por la madre de Sewell Setzer III, un adolescente de 14 años que se suicidó tras entablar una relación emocional profunda con un chatbot. Asimismo, estados como Pensilvania demandaron a la startup luego de que uno de sus bots simulara ser un psiquiatra con licencia profesional.

Sewell Setzer y su madre, Megan García; el joven se suicidó luego de chatear con una novia virtual en Character.ai Center for Humane Technology

El salvavidas de Disney

En medio de la reestructuración judicial, The Walt Disney Company emergió como postor inicial (stalking-horse bidder) con un acuerdo de 20 millones de dólares. La oferta contempla una licencia perpetua y no exclusiva sobre la propiedad intelectual de la plataforma y ciertos reclamos.

Es clave destacar que Disney no compró la plataforma en su totalidad. Anteriormente, el gigante del entretenimiento ya había reclutado al ex CEO de Character.ai, Karandeep Anand, para asumir como su nuevo CTO, además de contratar a más de 50 ingenieros clave de la empresa.

El proceso de venta supervisado por la justicia finalizará hacia fines de noviembre o principios de diciembre. Si no aparece un comprador dispuesto a asumir la operación continuada del servicio, la plataforma será cerrada definitivamente.

Noam Shazeer y Daniel De Freitas fundaron Character.ai en 2021 después de conocerse en Google; volvieron a esta compañía en 2024; este año Shazeer se fue a OpenAI IAN C. BATES - NYTNS

De la promesa de la AGI a la crisis financiera

Fundada en noviembre de 2021 por los exinvestigadores de Google Noam Shazeer y Daniel de Freitas, Character.ai nació con la ambiciosa meta de alcanzar la inteligencia general artificial (AGI) y llevar “superinteligencia personalizada” a todos los usuarios. En marzo de 2023, impulsada por una ronda Serie A de 150 millones de dólares liderada por el fondo Andreessen Horowitz, la firma alcanzó una valuación de 1000 millones de dólares.

Sin embargo, el modelo de negocio chocó contra la realidad. Mantener conversaciones interactivas continuas requería un consumo masivo de servidores e inferencia que los escasos ingresos por suscripciones pagas (US$9,99 mensuales) no lograban financiar.

El punto de quiebre ocurrió en agosto de 2024, cuando Google desembolsó 2700 millones de dólares en una transacción que incluyó la recontratación de los fundadores y la licencia no exclusiva de su tecnología de lenguaje. Sin su equipo fundador y bajo asedio legal,renunció a desarrollar modelos propios y a su sueño de AGI, pasando a utilizar modelos de código abierto como Llama para enfocarse exclusivamente en el entretenimiento y el roleplay.

Los intentos posteriores por endurecer la seguridad, como prohibir los chats abiertos a menores de 18 años, terminaron por frustrar a su base de usuarios más fiel. Es que en la era de la inteligencia artificial, el compromiso de los usuarios no alcanza si los costos de procesamiento y los riesgos de seguridad sobrepasan la viabilidad financiera.