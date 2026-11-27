Binance ha finalizado los trabajos para recuperar sus sistemas de retiro tras el ciberataque del mes pasado, aunque algunas redes se cerraron por razones no relacionadas, según informó el jueves. En otras palabras, la compañía terminó de restablecer el sistema que permite a sus clientes retirar criptomonedas de la plataforma, después de haberlo suspendido como medida de seguridad tras el hackeo del 29 de octubre.

La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo perdió alrededor de US$6300 millones de dólares en tokens en el robo y bloqueó los retiros de todos los usuarios durante los dos días siguientes. Los clientes retiraron un total de US$4700 millones de la plataforma cuando se reabrieron, según informó Binance el 2 de noviembre. Sin embargo, estos retiros comenzaron a habilitarse por etapas el 1 de noviembre, por lo que no todos los activos y redes volvieron a estar disponibles al mismo tiempo.

“Nuestro trabajo de recuperación tras la retirada ha concluido y la suspensión de la retirada derivada del incidente de seguridad se ha levantado por completo”, dijeron en una publicación de X el jueves.

Los retiros están disponibles en casi todas las redes. Por otra parte, un pequeño número de ellos están temporalmente suspendidos debido al mantenimiento de la red, lo cual es una práctica habitual.

Binance ha declarado que la compañía puede permitirse cubrir sus pérdidas. Alrededor de US$2850 millones de los fondos robados han sido congelados remotamente por las empresas que los emiten, pero los investigadores afirman que el resto se está moviendo a través de servicios de criptomonedas poco conocidos en una compleja operación de lavado de dinero que podría durar meses o incluso años.

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Un robo histórico

La noticia de fines de octubre dejó a todos helados por lo inverosímil: al exchange Binance, el más grande del mundo cripto, le habían robado casi US$6300 millones en 20 minutos, un número difícil de dimensionar para cualquier mente común.

Se trató, sin dudas, del mayor hackeo de la historia cripto, y es difícil pensar en otro ciberataque tradicional que haya estado a la altura en cuanto a valor monetario sustraído. Requirió la reacción inmediata de Binance, firmas de ciberseguridad, emisores de stablecoins y del resto del ecosistema para frenar la sangría de dinero y minimizar los costos.

Fundada en 2017 por Changpeng Zhao (conocido en el ambiente como “CZ”) Binance se consolidó como la mayor plataforma de intercambio (exchange) de criptomonedas del planeta. Funciona como el corazón operativo del ecosistema cripto global, donde más de 300 millones de usuarios e instituciones negocian diariamente activos digitales como Bitcoin, Ethereum y diversas stablecoins (una criptomoneda cuyo valor está atado al de una moneda convencional, como el dólar). Su tamaño y volumen de liquidez son tan grandes que sus movimientos influyen en todo el mundo cripto.

Luego de detectar el incidente, Binance suspendió todas las operaciones de retiro, mientras que aseguró que los fondos de los usuarios estaban a salvo y que cualquier pérdida no recuperada sería cubierta por las reservas de la empresa.

Según un informe de Binance de inicios de noviembre, “la información más reciente publicada por la Oficina Federal de Investigación (FBI) indica que la República Popular Democrática de Corea es responsable de este incidente”.

Con información de Reuters