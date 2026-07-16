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ChatGPT ya tiene su botonera de escritorio para controlar a los agentes de IA

Creó un accesorio impulsado por ChatGPT Codex para facilitar la configuración y la gestión de los agentes mediante botones y un joystick

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Europa Press
Codex Micro, el primer accesorio para ChatGPT creado por OpenAI junto a Work Louder, es un controlador de agentes de IA con botones programables, perillas y un joystick
Codex Micro, el primer accesorio para ChatGPT creado por OpenAI junto a Work Louder, es un controlador de agentes de IA con botones programables, perillas y un joystick

OpenAI se ha adelantado al altavoz inteligente que pretende lanzar en 2027 para anunciar el que se ha convertido en su primer dispositivo, Codex Micro, un controlador para gestionar el trabajo con agentes de inteligencia artificial.

La compañía tecnológica, en colaboración con Work Louder, ha creado un accesorio impulsado por ChatGPT Codex para facilitar la configuración y la gestión de los agentes mediante botones y joystick, que tiene un precio de 230 dólares.

Codex Micro, el primer accesorio para ChatGPT creado por OpenAI junto a Work Louder es un controlador de agentes de IA
Codex Micro, el primer accesorio para ChatGPT creado por OpenAI junto a Work Louder es un controlador de agentes de IA

Codex Micro, que es el nombre que recibe este accesorio, incluye teclas de comando, para acceder rápidamente a las acciones más frecuentes, como aceptar, pulsar para hablar o iniciar un nuevo chat. El joystick permite iniciar flujos de trabajo en Códex y un botón selector permite ajustar el nivel de razonamiento del modelo a las necesidades de cada tarea.

Codex Micro, el primer accesorio para ChatGPT creado por OpenAI junto a Work Louder, es un controlador de agentes de IA con botones programables, perillas y un joystick
Codex Micro, el primer accesorio para ChatGPT creado por OpenAI junto a Work Louder, es un controlador de agentes de IA con botones programables, perillas y un joystick

Este controlador cuenta también con iluminación RGB para que los usuarios puedan comprobar el estado de cada agente en base a un código de color que establece, por ejemplo, el blanco para cuando está inactivo, el azul para cuando está el modo pensamiento y el rojo para el error.

Aunque se trata del primer producto de hardware de OpenAI, la compañía tecnológica tiene en desarrollo distintos dispositivos con los que pretende aprovechar los modelos de IA y ofrecer a los usuarios alternativas al smartphone.

Codex Micro, el primer accesorio para ChatGPT creado por OpenAI junto a Work Louder, es un controlador de agentes de IA con botones programables, perillas y un joystick
Codex Micro, el primer accesorio para ChatGPT creado por OpenAI junto a Work Louder, es un controlador de agentes de IA con botones programables, perillas y un joystick

Se espera que el próximo esté listo el primero de ellos, un altavoz portátil inteligente sin pantalla diseñado como un asistente personal.

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