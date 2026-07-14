La nueva función de WhatsApp que revoluciona el contacto entre usuarios

En medio de la era digital, donde los contactos virtuales entre personas son más frecuentes que los presenciales, WhatsApp anunció una nueva función que se adaptará al chat de cada usuario, con el propósito de notificar si está en línea o permanece desconectado. Enterate cómo se pondrá en marcha esta modificación.

La aplicación que pertenece a Meta ya tenía una opción para corroborar si un individuo está conectado, ya que en la parte superior, debajo del nombre de contacto, figura: “En línea”. Ahora habrá un símbolo más intuitivo, lo que permitirá saber cuándo del otro lado recibiremos una respuesta.

La nueva función de WhatsApp tendrá un punto verde sobre la foto de perfil del usuario para indicar si está o no conectado (Fuente: WABetaInfo)

La aplicación sumará un punto verde que indica cuándo alguien está en línea. Aparecerá junto a la foto de perfil y no será necesario ingresar al chat para corroborar la leyenda “en línea”. Cuando el individuo no esté dentro de WhatsApp, la luz se apagará automáticamente.

Esta función es beta y está disponible para algunos dispositivos Android e iOS, según indicó WABetaInfo. Con el paso del tiempo será común y masivo para otros celulares.

Es importante mencionar que esta función respetará la configuración de privacidad que se tenga en la aplicación. De esta manera, quienes tienen la opción activa para ocultar la conexión a sus contactos permanecerán del mismo modo que antes; el punto verde no aparecerá. De este modo, también las personas no podrán ver qué usuarios están en línea.

Con la nueva función de WhatsApp podrás reservar tu privacidad si ya contás con la configuración correspondiente Shutterstock - Shutterstock

Para conocer si tenés activa esta opción, deberás actualizar la aplicación, aunque solo está disponible para los beta testers; en un futuro se espera que se expanda a más dispositivos y luego a la totalidad de usuarios con WhatsApp. De momento, Meta no confirmó un plazo para que esto suceda.

Por qué esta función es importante para el futuro centro de contactos

Según WABetaInfo, WhatsApp trabaja en una pantalla de Contactos para Android e iOS . Con esta nueva función, la aplicación de mensajería incluirá una pestaña dedicada a mostrar qué contactos están en línea o estuvieron activos recientemente. El punto verde es fundamental, ya que utiliza el mismo sistema que la aplicación Contactos. Cuando WhatsApp lance oficialmente la aplicación Contactos, los usuarios ya sabrán qué significa el punto.