12 de junio de 2019

Paul "Clipnode" González, de 17 años, es el segundo argentino que logró la clasificación al primer torneo mundial de Fortnite a llevarse a cabo en Nueva York, el 26 de julio por nada más y nada menos que 30 millones de dólares en premios para todas las competencias (incluyendo 3 millones para el ganador de la última contienda).

Fortnite World Cup se jugará en Nueva York el próximo 26 al 28 de julio. El estadio Arthur Ashe, donde todos los años se juega el US Open de tenis, será el lugar elegido para ver a los mejores 100 jugadores de Fortnite del planeta, donde ya tenemos a dos argentinos clasificados.

"La clasificación la logré el domingo. Arranqué a las 4 de la tarde hasta las 7, y al principio me veía ahí en el puesto número 1 y no lo podía creer. Es más, no lo creía hasta que terminó el torneo y quedé primero de 3000 personas del servidor" cuenta Clipnode a LA NACION.

Una oportunidad millonaria

Clasificado para el modo solitario, así como lo hizo el otro argentino que va a la final, Thiago "King" Lapp, Paul se aseguró los US$ 2500 de la clasificación, y como mínimo otros 50 mil dólares por lograr su lugar entre los 100 mejores. El torneo definirá al mejor jugador de Fortnite en solitario, con un premio para el campeón de 3 millones.

"Con la plata no se todavía que voy a hacer, pero una de las cosas sería invertirla en algo", asegura el adolescente, que aún está terminando la secundaria; en cuanto a una carrera como profesional de los eSports opina: "solo jugué para Isurus Gaming durante un tiempo, ahora estoy sin equipo ( free agent) hace bastante. Creo que esto puede llegar a ser un trabajo por un tiempo, y me puede abrir muchas puertas a otras oportunidades".

Dentro de los 100 clasificados para el modo solitario (es decir, el centenar de mejores jugadores de Fortnite) se encuentran varias figuras conocidas del streaming de videojuegos, como Ninja, que posee contratos millonarios con marcas como Red Bull y Samsung, entre otros, y que cada vez que se conecta a jugar en su canal de Twitch junta decenas de miles de personas que lo siguen en simultáneo, lo que da el claro ejemplo que el mundo de los videojuegos, el streaming y los eSports lograron ocupar un lugar central en el entretenimiento diario a la par del cine, la TV y los deportes tradicionales.

Las etapas de clasificación del Mundial de Fortnite; la final se juega en Nueva York

El sueño de ganar

"Viajo el mes que viene del 26 al 28; voy a ir con mi familia, pero todavía no decidimos igual con quién, seguro con algunos de mis viejos", cuenta Clipnode con un poco de ansiedad, deseo e ilusión. "Para el torneo en Nueva York me siento muy confiado, sé que va a ser complicado porque voy a competir contra los mejores jugadores del mundo, pero voy a dar lo mejor de mi para poder quedar en una buena ubicación y representar también a mi país. Todos los jugadores clasificados de solitario tienen chance, es cuestión de jugar bien, concentrado y tener suerte", concluye.

El Fortnite World Cup se podrá seguir en vivo por el canal de Twitch oficial de Epic Games y Fortnite.