Si hay alguien que sabe reinventarse, es Fortnite. El juego que arrancó allá por 2017 con un modo de supervivencia, que después mutó al ver como empezaba a crecer el formato de shooters “Battle Royale” (dónde un centenar de jugadores debe ir eliminándose hasta que quede uno solo), domina el mundo de los videojuegos. Hoy, Epic Games, luego de casi 8 años en la cima, sigue creando nuevas opciones de juego como el modo carreras, el modo musical, las fiestas online y los recitales como los de Eminem, en lo que sin dudas es lo más cercano a un verdadero metaverso.

Y en esta ocasión, la reinvención llegó de la mano de Lego. ¿Juntar los personajes de Fortnite más conocidos, pero como muñequitos de Lego, en un mundo abierto y un sistema de supervivencia y construcción complejo, como Minecraft, pero con gráficos espectaculares? Clin caja, éxito automático: hoy es más jugado inclusive que el Battle Royale clásico, con casi 2,5 millones de jugadores en sus momentos pico.

¿Qué hay que tener en cuenta de este juego?

Primero que es literalmente para toda la familia y es en sí un juego nuevo, alternativo al convencional y gratis, y que no será temporal como los “modos” o eventos. Lego Fortnite es desafiante en su modo supervivencia, y permite jugar con hasta 8 amigos online sin importar la edad. Y lo novedoso es que también permite compartir los mundos de una manera simple y directa, y multiplataforma. Esto quiere decir que si bien vos podés crear un mundo abierto en tu, digamos, PS5, tus amigos pueden jugar en ese mundo sin importar si tienen PC, Switch, Xbox y también en smartphones, por más increíble que parezca. Y lo más destacado es que este mundo se puede compartir con hasta 7 llaves para que ingresen cuando quieran, sin necesidad de ser el servidor el que creó la partida o siquiera que esté conectado. Esto se hace en el menú de inventario, en la solapa de jugadores y luego dándole una de esas llaves a tus amigos por nombre de usuario.

La creatividad como prioridad

Además de los desafíos de explorar mundos con diversos biomas, el juego permite el modo creativo… Sí, al igual que Minecraft. En ese mundo vamos a tener desbloqueados todos los ítems para construir lo que queramos, pero a diferencia de Minecraft, acá (tanto como en el modo supervivencia) vamos a tener planos para construir los objetos paso a paso como si fuese un set de piezas de Lego, lo que le suma una instancia más jugable como un rompecabezas.

Pero esto no quiere decir que la creatividad está ligada a esos planos. También como en Minecraft y como en los sets de piezas de plástico, vamos a poder agarrar las formas que queramos y vamos a poder construir libremente los diseños que se nos ocurran, aunque sin poder cavar y terraformar los terrenos como en el Minecraft.

Los ítems de Fortnite original se pueden llevar

Otro de los puntos divertidos de Lego Fortnite es que no tenés que empezar de cero. La mayoría de los personajes y bailes que habías desbloqueado con el pasar de los años en Fortnite van a estar disponibles para jugar en el modo Lego. Esto es para personajes no licenciados (que se transformarán a Lego, como la osita rosa, la banana, el hombre hamburguesa, y muchos más) comp para los bailes. Los otros ítems no se importarán porque no se pueden usar en este modo, como las mochilas y accesorios.

A lo Animal Crossing

Otro aspecto que amplía el juego es la formación de tu propia aldea. En el modo supervivencia vamos a crear nuestra propia aldea. Para esto vamos a recolectar recursos, crear casas, máquinas para trabajar los materiales y vamos a ir aumentando esta aldea, pero no lo haremos solos. Con el mismo espíritu de juegos como Animal Crossing de Nintendo, van a empezar a llegar otros famosos personajes de Fortnite que nos van a ayudar, y vamos a poder invitar a vivir en la aldea si les creamos casas y camas para dormir. Y una vez que ya aceptaron vivir en comunidad, les vamos a poder asignar trabajos para colaborar, ya sea recolectando, creando o acompañándonos en nuestras aventuras de exploración.

Una captura del nuevo modo de Fortnite, que combina los personajes de Lego con un escenario tipo Minecraft con algunos elementos de Animal Crossing

Crear el mundo a medida

A la hora de crear tu primer mundo vas a poder seleccionar el modo de juego como te comentamos entre creativo y supervivencia. Pero además vas a poder elegir otros factores. Quizás si jugás con los más chiquitos, podés sacarle los sustos de los enemigos, el sufrimiento por el frío, o la necesidad de que el personaje coma para sobrevivir, entre otras varias opciones de personalización.

Lego Fortnite es una nueva manera de jugar dentro del metaverso de Epic Games, que a pesar del paso de los años, a fuerza de acuerdos comerciales, personajes conocidos y buenas ideas, subsiste aún de manera gratuita y con éxito en un mundo superpoblado de opciones.

