Thiago Lapp tiene 13 años y ya está entre los cien mejores jugadores de Fortnite del mundo

28 de mayo de 2019

Este fin de semana Thiago "King" Lapp logró su lugar entre los 100 mejores jugadores en solitario del planeta en el videojuego Fortnite , y se aseguró como mínimo 50.000 dólares por la clasificación y la chance de convertirse en millonario de un día para el otro gracias a sus habilidades en el juego del más popular del momento. Thiago clasificó a la etapa final del primer mundial de Fortnite, que entregará 30 millones de dólares en premios y 3 millones al ganador del match en solitario (también hay una competencia en duplas).

Thiago vive en el partido de Tigre y tiene 13 años (la edad mínima para participar en el Fortnite World Cup). "No conté cuantas horas estuve intentando la clasificación, pero fueron muchas", confiesa Thiago a LA NACION. "Entreno como mínimo ocho horas por día, pero la escuela es prioridad. Primero termino todo lo que tenga que ver con el colegio y después me pongo con la compu", cuenta Thiago, que ganó 2500 dólares por terminar segundo en la semana siete (de 10) de la etapa clasificatoria y consiguió su lugar en la gran final de Nueva York, que se celebrará el próximo 26 de julio en el estadio Arthur Ashe.

Las chances de ganar

En cuanto a su chance para levantar la copa del mundo de Fortnite y llevarse los 3 millones de dólares, Thiago lo tiene muy claro: "para mí, tengo un 10% de chances, me voy a encontrar contra los mejores de todo el mundo". Tras jugar en el Argentina Game Show 2018 y algunos torneos como integrante del equipo Sinisters GG, piensa en un futuro como profesional de los eSports , sin dudarlo: "no tendría problema en irme a jugar para algún equipo en otro país. Es más, es lo que estoy buscando".

Thiago logró su lugar en la séptima semana clasificatoria, con un segundo puesto en el servidor de Brasil de las diez posibles. Ahora deberá enfrentarse con los 100 mejores del planeta, incluidos los célebres "Ninja" (considerado el mejor del mundo) y su favorito, Benjyfishy .

El apoyo de la familia

K1ng (tal como se lo conoce en el juego) vive con su papá Ramón en Tigre, en el barrio El Talar, y tiene cinco hermanos. Será la primera vez que viajarán al exterior. "Yo me estoy haciendo el pasaporte para poder acompañarlo", cuenta a LA NACION Ramón Lapp, quien trabaja en la Policía Federal Argentina: "no me imaginaba que nos íbamos a encontrar con todo esto. Trataré de hacer lo mejor para él, cueste lo que me cueste y acompañarlo. Me encanta verlo jugar, estoy realmente feliz. Verlo tan contento cuando clasificó fue impresionante".

Además, Ramón cuenta que aun no tienen información de qué parte de los costos están cubiertos por parte de Epic Games: "Lo voy a acompañar yo, sería un sueño viajar con todos, pero somos 6 y es imposible. Aún no me comunicaron nada de que gastos están incluidos. Pero igualmente yo voy a ir; ojalá esto le sea útil en la vida, no se si será su futuro, pero espero que lo sea".