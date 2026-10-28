Cómo activar el “modo Colapinto” en WhatsApp

El auge de Franco Colapinto en la máxima categoría del automovilismo mundial genera un interés creciente entre sus seguidores. Con su reciente confirmación como piloto titular, los aficionados buscan diversas maneras de expresar su apoyo mediante herramientas digitales. Una de las tendencias actuales consiste en la activación del denominado “modo Colapinto” en WhatsApp, una personalización estética que permite reemplazar el ícono tradicional de la aplicación por una imagen alusiva al corredor o a la escudería Alpine. Es fundamental aclarar que esta modificación carece de carácter oficial. El servicio de mensajería no ofrece esta función de manera nativa, por lo cual se trata de un cambio visual gestionado por aplicaciones de terceros que no alteran las funciones internas de la plataforma ni garantizan respaldo de la empresa Meta, propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram.

Se puede utilizar una foto de Franco Colapinto para activar el "modo Alpine" en WhatsApp Grok

Para lograr este efecto visual, el usuario debe recurrir a una herramienta conocida como Nova Launcher. Este sistema pertenece a la categoría de los llamados lanzadores o interfaces personalizadas. Estos programas permiten modificar la estética general del teléfono, desde los estilos de letra y los fondos de pantalla hasta los widgets y los logotipos de las aplicaciones instaladas.

Se pueden usar imágenes generadas por la IA para el "modo Alpine" en WhatsApp ChatGPT

El proceso requiere descargar Nova Launcher en dispositivos con sistema operativo Android y establecer esta aplicación como la opción predeterminada para gestionar la capa de personalización de la pantalla principal. Una vez cumplido este paso, el usuario debe conseguir una imagen, ya sea a través de buscadores en internet o mediante el uso de inteligencia artificial, que represente al piloto o a su escudería. La recomendación técnica dicta que el archivo seleccionado posea formato PNG y cuente con fondo transparente para un resultado más preciso.

El procedimiento para aplicar el cambio es sencillo. Tras instalar y configurar el lanzador, el usuario debe regresar a la pantalla de inicio y mantener presionado el ícono original de WhatsApp durante dos segundos.

El sistema despliega un menú flotante con diversas opciones donde figura el comando Editar.

Al seleccionar esta función, el programa permite hacer clic sobre la imagen del logo para sustituirla por la fotografía elegida en la galería del teléfono.

Tras ajustar el tamaño y confirmar la operación, el ícono del servicio de mensajería muestra el diseño personalizado del “modo Colapinto”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.