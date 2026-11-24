Tao Lin, investigador del equipo de seguridad de Anthropic, afirmó que es muy probable que casi todas las personas queden sin empleo de forma permanente por la inteligencia artificial (IA) y dependan de la asistencia del Estado. El experto aclaró que se trata de una opinión personal y no de la posición oficial de la compañía. Su pronóstico de 1,3 años, hasta fines de 2027, corresponde a una IA ampliamente sobrehumana y no al desempleo, para el cual no dio una fecha.

Qué dijo exactamente Tao Lin sobre el desempleo y la inteligencia artificial

Según contó en una entrevista de Palisade Research, publicada el 15 de noviembre de 2026, Lin trabaja desde hace año y medio en el área de ciberseguridad de Anthropic. En la conversación de 63 minutos, describió como efecto más previsible que casi todas las personas en la Tierra perderían su ocupación actual, pasarían brevemente a otra y después quedarían sin posibilidad de emplearse.

Cuando el entrevistador le consultó al experto si esto podría ocurrir dentro de los próximos 15 meses, Lin respondió que no. Explicó que prevé un largo intervalo entre el momento en que la IA pueda reemplazar a todos y el reemplazo efectivo, en parte porque haría falta fabricar miles de millones de robots para sustituir el trabajo físico.

Palisade Research es una organización sin fines de lucro que advierte sobre los riesgos de la IA avanzada. Lin también estimó en torno a 20% la probabilidad de que la IA saque a la humanidad de la ecuación y pidió reducir el ritmo de la investigación a una cuarta parte.

Qué muestran los datos de desempleo en Estados Unidos y los estudios de Anthropic

Los datos laborales disponibles no muestran por ahora un deterioro general del empleo. Dos cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) para octubre:

Desempleo de 4,1% y 165.000 empleos adicionales.

y 165.000 empleos adicionales. Desempleo de 4,7% entre los hispanos, sin variación respecto de septiembre.

Con la sofisticación de la IA la programación es una tarea que está siendo reemplazada Tirachard Kumtanom - Shutterstock

Un estudio de la propia Anthropic, firmado por Maxim Massenkoff y Peter McCrory en marzo, no encontró un aumento sistemático del desempleo entre los trabajadores más expuestos a la IA desde fines de 2022. Sí detectó que la tasa mensual de ingreso a nuevos empleos de jóvenes de 22 a 25 años en esas ocupaciones cayó 14% frente a 2022, un resultado apenas significativo en términos estadísticos. Los autores señalan que esos jóvenes pueden seguir en su puesto, tomar otro trabajo o volver a estudiar.

A qué trabajadores hispanos podría afectar más la automatización según los estudios

El mismo estudio indica que el 30% de los trabajadores tiene exposición nula a la IA, un grupo que incluye cocineros, lavaplatos y bármanes. También señala que el cuarto de trabajadores más expuesto tiene 11 puntos porcentuales más de probabilidad de ser blanco y casi el doble de ser asiático que el grupo sin exposición.

Un informe del McKinsey Institute for Economic Mobility, que reseñó Fast Company el 20 de noviembre, estima que, de las horas de trabajo afectadas por la adopción de IA, se desplazaría el 41% de las de trabajadores latinos, frente al 37% de las de trabajadores blancos. Entre los oficios con mayor caída prevista de la demanda, el informe ubica a lavaplatos y empacadores manuales como ocupaciones con presencia especial de latinos. Este informe contempla la automatización de tareas físicas mediante robótica y otros sistemas con IA.

La BLS publicará el informe de empleo de noviembre el 4 de diciembre. Será la próxima medición oficial del desempleo general en Estados Unidos y entre hispanos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.