El lanzamiento de Grand Theft Auto VI por parte de Rockstar Games la semana pasada sacudió la industria de los videojuegos, pero también planteó un desafío técnico masivo: el título exige entre 150 y 210 GB de almacenamiento interno en una consola de última generación para poder instalarse. Para solucionar esto, tanto Sony como Microsoft habilitaron la opción de jugarlo vía streaming desde la nube. Esta modalidad permite empezar a jugar de inmediato sin descargar un solo gigabyte, aunque hay que cumplir con ciertos requisitos y conocer la letra chica antes de lanzarse a explorar Leonida y Vice City.

La página de PlayStation para comprar el Grand Theft Auto VI (GTA 6) en EE.UU. confirma la compatibilidad con la membresía PS Plus Premium

PlayStation: PS Plus Premium y la libertad del PS Portal

Sony activó la función de transmisión en la nube para GTA 6 a través de su nivel de suscripción más alto, PlayStation Plus Premium, que todavía no está disponible en Argentina. En este sistema, el juego se ejecuta en los servidores dedicados de Sony y transmite el video en tiempo real a tu dispositivo.

Qué necesitás: Tenés que comprar la copia digital de GTA 6 en la PlayStation Store ( el juego no está incluido de forma gratuita en el catálogo del servicio ) y contar con la suscripción activa a PS Plus Premium. Para la conexión, Sony recomienda un ancho de banda estable de al menos 15 Mbps para transmitir a 1080p en la portátil y hasta 38-52 Mbps para calidad 4K HDR en la consola PS5.

Tenés que comprar la copia digital de GTA 6 en la PlayStation Store ( ) y contar con la suscripción activa a PS Plus Premium. Para la conexión, Sony recomienda un ancho de banda estable de al menos 15 Mbps para transmitir a 1080p en la portátil y hasta 38-52 Mbps para calidad 4K HDR en la consola PS5. La principal ventaja: El gran beneficio se lo lleva la consola portátil PlayStation Portal . Gracias al streaming directo en la nube, podés jugar a GTA 6 en el Portal sin necesidad de tener tu PS5 encendida o en modo de reposo en casa, conservando además la vibración háptica y la resistencia de los gatillos adaptativos del mando DualSense.

El gran beneficio se lo lleva la consola portátil . Gracias al streaming directo en la nube, o en modo de reposo en casa, conservando además la vibración háptica y la resistencia de los gatillos adaptativos del mando DualSense. Principales limitaciones: La función está restringida exclusivamente a consolas PS5 y a la portátil Portal. En este lanzamiento, Sony no permite transmitir el juego a computadoras PC, celulares ni navegadores web.

Xbox Cloud Gaming: la opción para los usuarios de Xbox One

Microsoft integró GTA 6 en Xbox Cloud Gaming, lo que permite que los poseedores de consolas de la generación anterior puedan disfrutar del tanque de Rockstar.

Qué necesitás: Es indispensable comprar el juego digital en la tienda de Microsoft . En lo que refiere a la conexión internet, la compañía fija un piso mínimo de 10 Mbps de descarga, aunque recomienda 20 Mbps mediante cable Ethernet o redes Wi-Fi de 5 GHz.

Es indispensable . En lo que refiere a la conexión internet, la compañía fija un piso mínimo de 10 Mbps de descarga, aunque recomienda 20 Mbps mediante cable Ethernet o redes Wi-Fi de 5 GHz. La principal ventaja: Es la única vía oficial para jugar a GTA 6 en una Xbox One sin tener que invertir en una consola de nueva generación como la Xbox Series X o Series S.

Es la única vía oficial para jugar a GTA 6 en una sin tener que invertir en una consola de nueva generación como la Xbox Series X o Series S. Principales limitaciones: La versión transmitida desde la nube utiliza el perfil gráfico de una Xbox Series S, lo que implica una resolución más baja y un menor detalle visual frente al juego instalado de forma nativa. Además, Microsoft cambió el esquema de su servicio e impuso un cupo mensual de horas de streaming en Game Pass (de 5 a 15 horas según el plan), requiriendo comprar paquetes de horas adicionales para partidas largas. Por otro lado, al momento del lanzamiento, el streaming está bloqueado para PC, smartphones y Smart TVs.

¿Vale la pena jugar en la nube?

La gran ventaja del streaming es la inmediatez: te salteás horas de descargas pesadas, ahorrás espacio crítico en la unidad de almacenamiento de la consola y podés jugar en una consola anterior como Xbox One o de forma portátil con PlayStation Portal. Sin embargo, para quienes busquen la máxima nitidez gráfica, el menor retraso posible en los controles y sesiones ilimitadas en el modo online, la instalación local en una consola de nueva generación sigue siendo la opción definitiva.