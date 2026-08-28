Cómo activar el modo “No molestar inteligente” en el celular para que solo pasen los mensajes urgentes

Los usuarios de celulares cuentan con una posibilidad de bloquear momentáneamente las interrupciones, a través de un procedimiento sencillo en el que se activa el modo “No molestar inteligente” en el celular y solo pasan los mensajes urgentes.

Los pasos para activar el modo ‘No molestar inteligente’ en el celular Freepik

Esta modalidad tiene como principal beneficio que el usuario puede realizar una actividad sin cortes, debido a que el sistema interpreta que solo deben llegar los mensajes sumamente relevantes y con carácter de urgentes.

Pasos para activar el modo “No molestar inteligente” en el celular

Para acceder a unas horas sin interrupciones, es preciso seguir una serie de pasos que dejan configurado el teléfono para casos de emergencia:

Abrir la aplicación Ajustes del dispositivo

Hacer click en Modos y seleccionar uno.

y seleccionar uno. En “Filtros de notificación”, elegir qué se desea bloquear o permitir.

Personas: bloquea o permite llamadas, mensajes o conversaciones.

bloquea o permite llamadas, mensajes o conversaciones. Para permitir que llegue una llamada si la misma persona llama dos veces en 15 minutos, activar Permitir llamadas repetidas .

. Aplicaciones: elegir las aplicaciones que pueden enviar notificaciones.

elegir las aplicaciones que pueden enviar notificaciones. Alarmas y otras interrupciones: bloquear o permitir alarmas, contenido multimedia, sonidos al tocar, recordatorios o eventos de calendario.

Los trucos para evitar interrupciones constantes en el celular GETTY

Qué se recomienda para evitar las llamadas spam

Se recomienda evitar responder con un simple “sí”, debido al riesgo de que la voz sea capturada y utilizada posteriormente para validar autorizaciones no consentidas.

Ante este panorama, el enfoque de los expertos sugiere que atender de manera controlada puede ser más efectivo que la evasión pasiva. Respuestas breves, directas y con una postura firme —como “dígame”, seguida de un tajante “no me interesa” o una interpelación sobre el origen de los datos— proyectan una actitud poco receptiva.

Esta dinámica incrementa la posibilidad de que el sistema automatizado clasifique el número como no rentable, eliminándolo de la campaña activa y logrando una reducción real en la frecuencia de las interrupciones.

El crecimiento sostenido de las comunicaciones no deseadas obliga a los usuarios a comprender el funcionamiento subyacente de estos procesos para tomar decisiones informadas. En un entorno digital donde los algoritmos aprenden de la conducta humana, gestionar la respuesta ante un número desconocido no es solo una cuestión de comodidad, sino una estrategia para mitigar el hostigamiento telefónico.