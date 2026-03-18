Las llamadas spam se transformaron en una interrupción cotidiana para millones de usuarios y muchas veces no distinguen horarios ni contextos. Lejos de ser producto del azar, estos contactos son gestionados por sistemas automatizados de alta complejidad que utilizan bases de datos sofisticadas y analizan patrones de comportamiento para identificar líneas activas. El objetivo central de estas plataformas es confirmar la disponibilidad del usuario, evaluando su reacción ante cada tentativa para determinar la frecuencia de los llamados futuros.

Expertos en spam: “Rechazar una llamada o no contestarlas no garantiza quedar afuera del radar”

Contrario a la creencia popular, rechazar de forma inmediata o simplemente ignorar la llamada no asegura que el número sea excluido de las listas de marcación. Según explican los expertos en ciberseguridad, “rechazar una llamada o no contestarlas no garantiza quedar afuera del radar”. De hecho, el silencio prolongado o la negativa constante pueden ser interpretados por el software como una confirmación de que la línea está en uso, lo que aumenta las probabilidades de recibir nuevos intentos con mayor insistencia.

Evitar las llamadas spam (Foto: Creada con Gemini)

Estos mecanismos automatizados realizan un análisis constante de las interacciones para ajustar sus estrategias. Un punto crítico que señalan los especialistas es la precaución ante la respuesta oral.

Qué se recomienda para evitar las llamadas spam

Se recomienda evitar responder con un simple “sí”, debido al riesgo de que la voz sea capturada y utilizada posteriormente para validar autorizaciones no consentidas.

Ante este panorama, el enfoque de los expertos sugiere que atender de manera controlada puede ser más efectivo que la evasión pasiva. Respuestas breves, directas y con una postura firme —como “dígame”, seguida de un tajante “no me interesa” o una interpelación sobre el origen de los datos— proyectan una actitud poco receptiva.

Esta dinámica incrementa la posibilidad de que el sistema automatizado clasifique el número como no rentable, eliminándolo de la campaña activa y logrando una reducción real en la frecuencia de las interrupciones.

Cómo evitar las llamadas spam Freepik

El crecimiento sostenido de las comunicaciones no deseadas obliga a los usuarios a comprender el funcionamiento subyacente de estos procesos para tomar decisiones informadas. En un entorno digital donde los algoritmos aprenden de la conducta humana, gestionar la respuesta ante un número desconocido no es solo una cuestión de comodidad, sino una estrategia para mitigar el hostigamiento telefónico. Al adoptar una postura activa y precavida, es posible influir en los sistemas de marcado, disminuyendo la presión sobre la línea personal en un contexto de acoso telefónico constante que, sin medidas adecuadas, tiende a intensificarse.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA