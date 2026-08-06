Cómo activar en tu iPhone el filtro que ayuda a evitar estafas telefónicas

Las estafas telefónicas pueden poner en riesgo los datos personales de los usuarios. Sin embargo, los usuarios de iPhone en Estados Unidos pueden usar una herramienta que ofrece una capa de protección contra los delincuentes.

Cómo activar el filtro de llamadas desconocidas en un iPhone con iOS 26

La función de filtro de llamadas del iPhone permite a los usuarios conocer quién intenta comunicarse antes de responder la llamada. Según un reporte de Noticias Telemundo, esta herramienta gestiona automáticamente las llamadas de números desconocidos y reduce las interrupciones no deseadas de forma automática.

El filtro de llamadas de iPhone permite identificar qué comunicaciones provienen de personas que están fuera de la lista de contactos

Para activar esta protección, el usuario debe abrir el menú de Configuración en su dispositivo móvil Apple .

. Posteriormente, debe seleccionar la sección Apps y buscar la opción Teléfono dentro del listado.

dentro del listado. Dentro de este menú, debe ingresar en “ Filtrar números desconocidos ” y elegir entre “ Preguntar el motivo de la llamada ” o “ Silenciar ”. La primera alternativa solicita al interlocutor su nombre y la razón de la comunicación antes de que suene el teléfono; la segunda envía las llamadas desconocidas directamente al buzón de voz.

” y elegir entre “ ” o “ ”. La primera alternativa solicita al interlocutor su nombre y la razón de la comunicación antes de que suene el teléfono; la segunda envía las llamadas desconocidas directamente al buzón de voz. Esta configuración reduce las interrupciones de números desconocidos y permite contar con más información antes de decidir si se responde, aunque no elimina por completo el riesgo de fraude. Algunos teléfonos Android también incluyen funciones de identificación de spam o filtrado previo. La disponibilidad y los pasos de activación varían según el fabricante y el modelo del dispositivo.

Estafas telefónicas en Estados Unidos: cómo proteger los datos y el crédito

James E. Lee, presidente del Identity Theft Resource Center, ofreció en Noticias Telemundo consejos para proteger la identidad digital de los usuarios. El especialista advirtió sobre el peligro de confirmar datos personales básicos a través del teléfono.

El especialista recomendó monitorear constantemente el historial crediticio como medida preventiva, ya que este seguimiento permite la detección de fraudes de manera temprana.

Cómo usar "Encontrar mi iPhone"

Por otro lado, Lee también aconsejó congelar el crédito, con el objetivo de evitar que terceros abran cuentas a su nombre. “Podrían ser compañías de préstamos hipotecarios, de tarjetas de crédito u otro correo que no esperaba ni solicitó”, dijo.

Finalmente, el experto recomendó mantener la calma frente a las llamadas de números que no aparecen en la lista de contactos. En esos casos, sugirió evitar el impulso de responder a comunicaciones de desconocidos.

La llamada fraudulenta por US$9000 que recibió una enfermera de California

Paloma Hernández, una enfermera de California, enfrentó un intento de estafa recientemente. Según contó a Noticias Telemundo, atendió una llamada de un número desconocido porque aguardaba la comunicación de un médico en ese momento.

En ese marco, un delincuente le dijo que faltó a una cita obligatoria para servir como jurado en una corte judicial. El hombre le exigió el pago de dos multas administrativas que sumaban un total de 9000 dólares.

Paloma Hernández, una enfermera de California, enfrentó un intento de estafa recientemente Captura de pantalla de Noticias Telemundo

La víctima sospechó del fraude cuando el estafador utilizó un tono agresivo y urgente para solicitar la transferencia del dinero. Hernández colgó de inmediato, aunque se quedó preocupada porque había confirmado datos personales al delincuente antes de terminar la comunicación.

Ahora ella utiliza el filtro de llamadas para evitar nuevos intentos de captura de información en su celular.