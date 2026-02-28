Es experta en bienes raíces y revela cómo evitar estafas con el alquiler en EE.UU.

Buscar un alquiler no solo implica comparar precios y ubicaciones. Existe un riesgo que suele pasar inadvertido: las estafas. Con el objetivo de alertar a la población, la agente de bienes raíces Rachel Di Salvo de Los Ángeles, California, explicó cómo es el modus operandi con el que delincuentes utilizaron anuncios reales para engañar a familias.

Las estafas inmobiliarias en el alquiler de EE.UU.

En su último informe, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) reportó que desde 2020 hasta 2025 se registraron casi 65.000 fraudes de alquiler con pérdidas cercanas a 65 millones de dólares.

Di Salvo relató a Telemundo Los Ángeles que un estafador copió sus publicaciones de venta en internet, modificó la información de contacto y se hizo pasar por responsable del inmueble. Varias familias enviaron dinero convencidas de que trataban con la agente. “Me hace sentir horrible porque no quiero que nadie pierda su dinero”, afirmó.

Delincuentes copian anuncios reales, modifican los datos de contacto y se hacen pasar por propietarios o agentes legítimos

La especialista recomendó utilizar métodos de pago seguros. Se deben preferir cheques de caja certificados o cheques personales y remarcó: “Nunca paguen con cash”, (en español, dinero en efectivo).

¿Cómo operan las estafas de alquiler, según la FTC?

El informe Consumer Protection Data Spotlight, publicado por la FTC en diciembre de 2025, detalla los mecanismos más frecuentes.

Los estafadores crean anuncios falsos que aparentan legitimidad, copian listados reales, cambian los datos de contacto y publican la oferta en otro sitio. En muchos casos, el inmueble figura en venta y no en alquiler.

Otros delincuentes elaboran avisos con fotos atractivas y rentas por debajo del mercado para captar interés. Hasta junio de 2025, cerca de la mitad de quienes denunciaron una estafa indicaron que el fraude comenzó con un anuncio falso en Facebook. Otro 16% señaló a Craigslist como punto de origen.

Las víctimas suelen quedar sin vivienda y sin dinero tras la desaparición del estafador Freepick

La FTC identificó tres modalidades principales:

Exigir dinero por adelantado para “reservar” la propiedad antes de verla.

Solicitar capturas del puntaje crediticio mediante enlaces que derivan en membresías pagas.

Recopilar datos personales como número de Seguro Social, licencia de conducir o recibos de sueldo para cometer robo de identidad.

El organismo advirtió que los estafadores suelen evitar encuentros presenciales. En algunos casos facilitan códigos para abrir cajas con llaves y simular visitas autoguiadas.

¿Qué recomiendan los expertos para evitar estafas con el alquiler?

En el informe de Telemundo 52, especialistas en protección al consumidor insistieron en tomar precauciones antes de pagar o firmar un contrato.

Luz Plasencia, portavoz de Consumer Reports, en consonancia con el reporte, explicó que “estas estafas no solo están en los sitios de alquiler, también aparecen en las redes sociales”, y advirtió que “los estafadores están usando publicaciones y videos de anuncios reales para engañar a la gente y lograr que envíen dinero o compartan información personal”.

A su vez, señaló: “Si te presionan para que pagues el depósito o la renta con tarjetas de regalo, criptomonedas o una transferencia bancaria, es una señal de que podría tratarse de una estafa”.

Muchos avisos fraudulentos ofrecen alquileres por debajo del precio de mercado para atraer víctimas Freepick

El portal oficial consumidor.gov detalla medidas concretas para protegerse:

Visitar la propiedad en persona: si no es posible, pedir a alguien de confianza que la vea.

si no es posible, pedir a alguien de confianza que la vea. Buscar la dirección en internet: si aparece con precios distintos, contactos diferentes o publicada como venta, constituye una señal de alerta.

si aparece con precios distintos, contactos diferentes o publicada como venta, constituye una señal de alerta. Comparar valores en la zona: un precio muy inferior al promedio puede indicar fraude.

un precio muy inferior al promedio puede indicar fraude. No compartir información sensible de manera anticipada: un propietario legítimo no necesita el número de Seguro Social antes de cerrar el acuerdo y suele obtener el informe crediticio por su cuenta.

un propietario legítimo no necesita el número de Seguro Social antes de cerrar el acuerdo y suele obtener el informe crediticio por su cuenta. Investigar al arrendador: buscar su nombre junto con términos como “queja”, “comentario” o “estafa”.

Los jóvenes, el grupo más afectado por estafas de alquiler

La FTC indicó que las personas de 18 a 29 años fueron tres veces más propensas que otros adultos a reportar pérdidas por estafas de alquiler. Muchos casos reportados se vinculan con publicaciones en grupos de Facebook donde estudiantes buscan vivienda compartida o apartamentos fuera del campus.

El organismo señaló que los estafadores desaparecen tras recibir el dinero y dejan a las víctimas sin la vivienda planificada.

Las autoridades recomiendan reportar los casos ante la FTC en ReportFraud.ftc.gov o por teléfono al 1-877-382-4357, además de informar al fiscal general del estado correspondiente.