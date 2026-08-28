Cómo aprovechar el Modo Auriculares de Roku, la función oculta que te va a salvar la convivencia frente a la tele

Imaginate la escena: es casi medianoche, querés ver el final de la serie que estás maratoneando, pero en tu casa todos duermen. O tu pareja duerme a tu lado, mientras mirás una serie en la tele. ¿La opción tradicional? Bajar el volumen al mínimo y adivinar los diálogos, verla con subtítulos, pasarte a un celular o tableta con auriculares Bluetooth, o resignarte e irte a dormir. Sin embargo, si tenés un dispositivo Roku o un Roku TV (compite con Google TV y Amazon Fire TV para hacer Smart cualquier tele o mejorar lo existente), existe una función casi secreta que resuelve esto: el Modo Auriculares, también conocido como “Escucha en privado”.

Esta herramienta permite desviar el audio del televisor directamente a tus oídos, silenciando por completo los parlantes de la tele para no molestar a nadie. Te contamos en detalle cómo funciona, cómo configurarlo y qué limitaciones tiene.

¿Cómo funciona y cómo se configura?

El sistema se puede activar de dos maneras diferentes.

A través de la aplicación móvil de Roku: Es el método universal que sirve para cualquier modelo. Solo tenés que descargar la app de Roku en tu celular o tablet (disponible de forma gratuita para iOS y Android). Asegurate de que tu teléfono y tu Roku compartan la misma red Wi-Fi. Conectá tus auriculares (con cable o Bluetooth) al celular. Luego, abrí la app, tocá Control remoto en la barra de navegación y presioná el ícono de los auriculares. El sonido se trasladará inmediatamente a tu dispositivo móvil. Es similar a lo que hace Sonos con sus auriculares Ace, que pueden conectarse directo a sus barras de sonido para recibir el audio.

Desde el control remoto de voz: Algunos modelos avanzados, como el Roku Voice Remote Pro, vienen con un puerto analógico de 3,5 mm integrado en el costado del mando. En este caso, solo tenés que enchufar tus auriculares con cable directamente al control. Aparecerá un ícono de auriculares en la pantalla del televisor y el sonido se desviará al instante.

Por supuesto, si la tele tiene Bluetooth, se pueden vincular auriculares a la pantalla en forma directa. Y tanto Google TV como Amazon Fire TV permiten conectar auriculares Bluetooth directo a ese dispositivo (si la tele no tiene Bluetooth, por ejemplo). Pero con la app de Roku se pueden usar los auriculares inalámbricos estándar sin tener que cambiar su vínculo con el smartphone (que igualmente estará siempre cerca).

Las grandes ventajas de esta función

Además de mantener la paz en el hogar, el Modo Auriculares ofrece un beneficio espectacular: permite conectar hasta cuatro celulares en simultáneo para escuchar la misma transmisión mediante la app. Esto significa que hasta cuatro personas pueden ver una película juntas en silencio, cada una con sus propios auriculares. Ideal, por ejemplo, para cuando papá y mamá quieren ver la tele mientras los chicos duermen (o a la inversa).

Asimismo, esta función soluciona los molestos problemas de desincronización de audio y las limitaciones de los sistemas Bluetooth convencionales de los televisores comunes, que rara vez permiten conectar múltiples auriculares a la vez de forma directa.

Las limitaciones que tenés que tener en cuenta

A pesar de ser una gran opción, la función de Roku tiene algunas restricciones importantes que debés conocer: