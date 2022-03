Cómo es liderar una empresa tecnológica siendo mujer en un ambiente tradicionalmente machista

El 30% de las posiciones de liderazgo en América Latina están ocupadas por mujeres, de acuerdo al reporte Women in Technology 2021, realizado por la firma PageGroup. Los motivos de este fenómeno son varios: entre ellos, se encuentran las barreras basadas en estereotipos familiares y sociales, que lleva a que las jóvenes no se inclinen por carreras tecnológicas. Ya en el ámbito laboral, se observa segregación horizontal, al pedirle a las colaboradoras que realicen tareas menos desafiantes que a los varones; y vertical, que se refiere a la barrera invisible resultante de una compleja trama de estructuras en las organizaciones dominadas por el colectivo masculino que impide a las mujeres acceder a lugares destacados.

A esto hay que sumarle otros factores como el de la brecha salarial: en el rubro tecnológico los hombres ganan hoy un 17% más que las mujeres, dando así una mediana salarial de $193.000 vs $160.000, según los datos recabados este mes en la Encuesta Sueldos de Openqube, la plataforma colaborativa en la que empleados y exempleados pueden calificar y escribir reseñas anónimas para brindar información de calidad sobre las empresas.

A pesar de este contexto adverso, es posible que las mujeres tengan un desarrollo laboral y personal pleno. Para eso, los expertos indican que es importante darle visibilidad a historias exitosas que pueden inspirar a las más jóvenes para que ellas también puedan superar los retos que se le presenten.

Romper las barreras autoimpuestas

“El principal obstáculo de las mujeres somos las mujeres mismas”, afirma Pamela Scheurer, que hace 17 años cofundó Nubimetrics, empresa de data analytics que brinda servicios a más de 15 países. Ella además es la líder técnica y Chief Technical Officer (CTO) de esta organización global. Scheurer se refiere que las mujeres sienten el “síndrome del impostor”, y lo justifica: “Sentimos que debemos respetar mandatos impuestos generación tras generación, que nos autoimponen un techo. Para revertir esta situación, tenemos que seguir trabajando para cambiar nuestra mentalidad y animarnos a abrazar el éxito, a reconocernos poderosas y ser capaces de generar cambios que impacten al mundo. Digo todo esto porque lo vivo en carne propia: me sigue costando aceptar los éxitos como propios y a veces se sigue filtrando una pizca de culpa cuando recibo un reconocimiento. Gran parte de este cambio creo que se va a dar más rápido si nos ayudamos entre todas”, se sincera.

Scheurer es Ingeniera en Computación, tiene 45 años, está casada y no tiene hijos. Su camino laboral viene de larga data: trabajó 12 años en el área de Tecnología de empresas de Energía Eléctrica de Jujuy y Tucumán, del grupo Cartellone, como Líder técnico del sistema Administrativo contable. “Durante esos años me desempeñaba en relación de dependencia y soñaba con hacer algo disruptivo, importante a nivel tecnológico y relacionado al Big Data, pero nunca terminaba de darle forma a ese sueño”. En 2008, con quien más tarde sería su marido, empezaron a desarrollar juntos una plataforma de información para ayudar a las pymes a tomar decisiones para potenciar sus negocios y basado en cloud computing.

Vanesa Iglesias, de 38 años, es directora regional de Operaciones de Solucionet, empresa de tecnología que abrió operaciones en cinco países a la vez y en plena pandemia. Abogada, y mamá de dos nenes, el mayor de 4 y el menor de 2 años, opina como Scheurer: “El principal obstáculo en varias oportunidades he sido yo misma, creando mis propias barreras al confiar poco en mí”.

El caso de Iglesias representa al de miles de mujeres: “Al trabajar casi siempre en ámbitos muy masculinos, me exigía mucho más que mis pares hombres, para que me consideren capaz de conseguir resultados, liderar grandes equipos y manejar situaciones conflictivas”. Con 30 años lideró a más de 8000 personas y cuenta cómo lo hizo: “Tener la meta en foco siempre me funcionó, y además, fui construyendo mi liderazgo desde la cercanía con el equipo, generando, guiando, ayudando tanto en lo laboral como en lo personal”, relata.

Por supuesto, el camino recorrido no es fácil de recorrer: “Toda profesional que he conocido ha pasado por el miedo o las dudas de saber si iba a poder con su rol de madre y su rol profesional. En mi experiencia, renuncié a mi puesto de gerente en una multinacional después de tener mi primer hijo, una posición por la que me había esforzado por más de 10 años. Lo hice porque intuí qué no iba a conseguir el equilibrio qué necesitaba. Fue una decisión qué me costó, pero hoy siendo madre de dos niños, y liderando un puesto de Dirección a nivel regional desde mi casa, teniendo la flexibilidad de manejar mis horarios, y logrando combinar mis dos pasiones, me siento plena y feliz de la decisión que tomé”, dice.

Largo camino por recorrer, pero con optimismo

Achicar la brecha de género es fundamental para el desarrollo socioeconómico del país en general y de las mujeres en particular. Una primera medida para empezar a inspirar a las más jóvenes es visibilizar el caso de mujeres que han logrado crecer dentro de la industria TI para poder inspirar y servir como referentes a las más jóvenes. En tal sentido, el 24% de las mujeres argentinas que trabajan en la industria de TI y en Tecnología afirman que la falta de mujeres en el sector las hizo dudar de ingresar a la profesión, según el último informe Women in Tech de Kaspersky.

A pesar de que las entrevistadas han logrado crecer en el mundo corporativo, afirman que las disparidades entre hombres y mujeres no solo existen, sino que son muy evidentes. “Los altos cargos siguen estando liderados por hombres en su mayoría, y con mejores remuneraciones. En muchas empresas, les sigue preocupando que una mujer vaya a tener hijos, como si eso las inhabilitara a ser buenas profesionales. Por suerte estos casos son cada vez menos”, opinan al unísono.

El estudio Women in the Workplace 2021, realizado por la consultora McKinsey indica que las mujeres son promovidas dentro de las empresas a una velocidad mucho menor que los hombres. Sólo 86 son ascendidas a puestos directivos, por cada 100 hombres. Y en roles técnicos, esta brecha aumenta de 52 mujeres por cada 100 hombres, resultando en que muchas de ellas terminen abandonando la organización.

Para achicar esta brecha, las entrevistadas tienen varias ideas en base a la experiencia vivida: “Primero, destacar que no existen profesiones para hombres o para mujeres. Por eso, independientemente del género, habría que intensificar desde la primaria materias tales como lógica, matemática, ciencias. La falta de talentos en la industria de tecnología se debe al miedo a este tipo de materias”, afirma Vanesa del Villar, CFO de Nubity, empresa especializada en optimizar servicios en la nube con presencia en Argentina y México. Ella tiene 48 años, está casada, tiene dos hijos adolescentes y cree que estamos en el buen camino: “las nuevas generaciones ya están eliminando el uso de etiquetas, y en este sentido, mis hijos me ayudan tener en cuenta que importa la persona, y no hay que abordarla con preconceptos”.

De acuerdo con un estudio publicado en agosto de 2021 por CIPPEC, solo un tercio del total de las personas contratadas en el sector de la ciencia y la tecnología en Brasil, México y Argentina son mujeres. “Para revertir esta situación es necesario que cada una de nosotras esté segura de sí misma. Además, hay que generar políticas que derriben estereotipos de género, doten a las mujeres de las habilidades necesarias para acceder a un puesto en el sector y permitan tener una mejor conciliación entre la vida profesional y familiar”, enfatizan las entrevistadas, y Scheurer suma, con optimismo: “Estamos ante un momento histórico de suma relevancia, en la que pareciera que las mujeres estamos despertando nuestro poder interior y estamos logrando cambios a escala mundial; es un despertar tímido, pero definitivamente es un movimiento que no va a parar”.