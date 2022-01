Mujeres en tecnología: Las cuatro argentinas que fueron reconocidas en el mundo y por qué

La brecha de género es una problemática mundial que afecta a todos las empresas de todos los sectores. Sin embargo, uno de los rubros en los que la ausencia femenina se evidencia más es el de la industria tecnológica. Con el fin de alentar y destacar la participación de mujeres en este sector, la empresa Globant celebró una nueva edición de los Women that Build Edition. La compañía que se dedica a la reinvención de negocios mediante soluciones tecnológicas e innovación creó esta ceremonia para alumbrar a las mujeres que día a día defienden su lugar en la industria y colaboran a generar el cambio en el rubro.

Con el apoyo de 63 instituciones de todo el mundo, la iniciativa reconoció a 50 mujeres de 11 países, las cuales fueron elegidas entre 1000 candidatas de 27 naciones diferentes. Entre las galardonadas por su trabajo en el sector de IT, la compañía premió a cuatro argentinas que participan activamente en el sector de diversas maneras.

“Para Globant, los Women That Build Awards significan un hito en el camino para hackear la desigualdad, y celebran a las mujeres que están creando las condiciones para un futuro más inclusivo, equitativo y diverso para todos”, dijo Patricia Pomies, Chief Operating Officer en Globant. “Hoy, no solo queremos reconocer a las ganadoras, sino también a todas las candidatas y votantes que se han unido a nuestros esfuerzos para hacer visibles estas historias. Para nosotros es sumamente importante seguir creando este tipo de escenarios para potenciar la participación de las mujeres en la industria”, agregó.

Por su parte, el co-fundador, president para América Latina, Globant X y Globant Ventures -Guibert Englebienne- opinó que desde la empresa “buscan reducir la brecha de género en IT, y fomentar una comunidad de apoyo entre las mujeres del sector tecnológico; ya sea para inspirar a las niñas a estudiar STEM, o a las madres que consideran regresar o expandir sus carreras profesionales en la industria”. Luego, agregó sobre la misión de la premiación que “Con los Women That Build Awards, el objetivo es apoyar las voces y el trabajo de nuestras ganadoras. Esto es crucial para construir una industria diversa e inclusiva. Esperamos que sus historias inspiren y motiven también a nuestra comunidad global”.

Las ganadoras

Entre los 50 reconocimientos, cuatro de las mujeres que fueron destacadas por su trabajo en el sector son argentinas. En la categoría Inspiring Executive (Ejecutiva inspiradora), quien recibió el premio fue Patricia Furlong, presidente de Global Processing S.A, la tecnológica dedicada a facilitar el desarrollo del ecosistema de Medios de Pago Digitales en la Región LATAM.

El premio de Digital Leader (Líder digital) fue para Nadia Cavalleri, directora en Argentesting, un congreso de testing de acceso libre y gratuito al que anualmente asisten más de 600 profesionales. “Trabajo en IT hace 16 años en el área de testing y calidad de software. Soy una apasionada de lo que hago. No solamente he crecido desde pasante hasta CEO (pasando por analista, consultora y líder) sino que he ayudado a otros a hacer lo mismo y eso es algo fundamental en esta industria donde faltan profesionales”, sintetizó su carrera.

Las ganadoras argentinas de la última edición son Patricia Furlong, Sofía Gancedo, Nadia Cavalleri y Julieta Carricondo Robino

Sofía Gancedo, co-fundadora de Bricksave, fue reconocida con el premio de Tech Entrepreneur (Emprendedora Tech). Se trata de la fundadora de la primera plataforma 100% digital de crowdfunding de propiedades global en Latinoamérica, la cual creó un sistema de inversión nuevo en un mercado virgen con el objetivo de lograr una mayor inclusión financiera con el uso de la tecnología. Hoy Bricksave cuenta con 120 propiedades en el mundo, e inversores desde US$1000 de 19 países. “El próximo paso es bajar el monto mínimo de inversión, a través de la tokenización de nuestros activos aumentando el publico inversor a nivel global”, adelantó.

Por último, la ganadora de la categoría Rising Star (Estrella en ascenso) fue Julieta Carricondo Robino, data Scientist Leader en NTT Data, parte del grupo homónimo especializado en servicios empresariales y de TI con sede en Tokio. La premiada dedica su tiempo desde 2016 a la transformación sostenible de empresas, organismos públicos y ONG, labor que le permitió ser galardonada como TOYP JCI Mendoza y con el premio Isidoro Martín.

“Comencé mi viaje enfocándome en la transición ambiental mundial. Obtuve una beca internacional para estudiar e investigar en la Universidad de Granada, España, y participé como conferencista de diversos congresos”, relató su trayectoria, al mismo tiempo que explicó que trabajó con gobiernos locales como experta en gestión de proyectos ambientalmente sostenibles.

“En mi rol de comunicadora, mi énfasis ha estado en la discapacidad, especialmente en la fibrosis quística (enfermedad que padezco desde el nacimiento) dando una charla TEDx como hito, creando conciencia sobre la patología.En 2020 decidí aprovechar mi experiencia para formar a otras personas y asesorar proyectos, fundando GAIA, una consultora de alto impacto, con un socio”, agregó la referente que actualmente se centró en la inteligencia artificial para modelar el comportamiento humano, trabajando como científico principal de datos en NTT Data.

Quienes estuvieron a cargo de evaluar a las nominadas a lo largo de un mes y elegir entre ellas a las ganadoras del concurso fueron María Inés Baqué (Líder de transformación gubernamental para América Latina, Canadá y el Caribe - Sector público de Amazon Web Service), Santiago Bilinkis (Emprendedor y tecnólogo), José Del Río (Secretario General de Redacción de La Nación), Silvia Torres Carbonell (Directora WISE Latam - Women in STEM Entrepreneurship. Directora del Centro de Emprendimiento, IAE Business School), Cecilia Giordano (CEO de Mercer Argentina, Uruguay, Paraguay y COO de Marsh McLennan Argentina), Teresa Santana (Chief Geophysicist, Advisor & Diversity Officer en YPF), Tamara Vinitzky (Partner en KPMG y Co-Chair de WCD) y Wanda Weigert (Chief Brand Officer de Globant).