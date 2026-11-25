Permite componer un mensaje y elegir enviarlo entre 10 minutos y 14 días después de redactado; la función ya estaba disponible para algunos usuarios, pero ahora hace su debut en forma oficial
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A principios de este mes, WhatsApp comenzó a habilitar en forma gradual la posibilidad de programar el envío de mensajes, primero para los usuarios anotados como “beta testers”, es decir, para quienes se animan a probar funciones en desarrollo.
Hoy anunció esta función en forma oficial, lo que acelerará su despliegue a todos los usuarios de la plataforma de mensajería instantánea, y permitirá que puedan redactar un mensaje, sumar fotos o videos, y elegir enviarlos más tarde.
“Puedes escribir un mensaje cuando se te ocurra y enviarlo en cualquier momento entre 10 minutos y 14 días después, tanto en tus chats individuales como en los grupales”, dice la compañía en un comunicado, y aclara: “Incluso si tu teléfono está apagado o se le ha agotado la batería, tu mensaje programado igualmente aparecerá a la hora que elijas.”
Paso a paso: cómo programar mensajes de WhatsApp en el celular
En dispositivos Android e iOS (iPhone)
- Ingresá al chat individual o grupal al que querés enviarle la información.
- Redactá el texto o adjuntá la foto o archivo correspondiente.
- Mantené presionado el botón verde de “Enviar” (en lugar de darle un toque rápido).
- Se desplegará el menú desplegable con el calendario y la hora. Seleccioná la fecha exacta del envío.
- Confirmá el horario y el mensaje quedará agendado automáticamente.
Cómo funciona la programación en WhatsApp Web
Desde la versión para navegador de la computadora
- Abrí el chat correspondiente dentro de WhatsApp Web.
- Escribí el mensaje en el campo de texto habitual.
- Hacé clic en el icono del reloj ubicado al lado del botón de envío.
- Configurá la fecha y la hora exacta en la ventana flotante y dale a confirmar.