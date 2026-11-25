A principios de este mes, WhatsApp comenzó a habilitar en forma gradual la posibilidad de programar el envío de mensajes, primero para los usuarios anotados como “beta testers”, es decir, para quienes se animan a probar funciones en desarrollo.

Hoy anunció esta función en forma oficial, lo que acelerará su despliegue a todos los usuarios de la plataforma de mensajería instantánea, y permitirá que puedan redactar un mensaje, sumar fotos o videos, y elegir enviarlos más tarde.

“Puedes escribir un mensaje cuando se te ocurra y enviarlo en cualquier momento entre 10 minutos y 14 días después, tanto en tus chats individuales como en los grupales”, dice la compañía en un comunicado, y aclara: “Incluso si tu teléfono está apagado o se le ha agotado la batería, tu mensaje programado igualmente aparecerá a la hora que elijas.”

Paso a paso: cómo programar mensajes de WhatsApp en el celular

En dispositivos Android e iOS (iPhone)

Ingresá al chat individual o grupal al que querés enviarle la información.

Redactá el texto o adjuntá la foto o archivo correspondiente.

Mantené presionado el botón verde de “Enviar” (en lugar de darle un toque rápido).

Se desplegará el menú desplegable con el calendario y la hora. Seleccioná la fecha exacta del envío.

Confirmá el horario y el mensaje quedará agendado automáticamente.

Cómo funciona la programación en WhatsApp Web

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