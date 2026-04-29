Una empresa argentina recaudó US$14 millones para expandirse afuera del país

Belo, una billetera cripto argentina, que también funciona como plataforma financiera, acaba de levantar US$14 millones. La ronda de inversión Serie A estuvo liderada por Tether -empresa emisora de stablecoins, mejor conocida por su token USDT- y le permitirá acelerar su expansión en América Latina.

La fintech está más activa que nunca, ya que, semanas atrás, formalizó su desembarco en Brasil, donde ya había sido pionera en la integración de Pix, el sistema de pagos instantáneos del país vecino. Además, lanzó su tarjeta internacional 100% digital sobre red Visa, diseñada para usuarios con una vida financiera cada vez más global.

La empresa explica que, tras tres años de rentabilidad, eligió esta ronda para acelerar el crecimiento de un modelo que ya demostró ser sostenible. “Esta inversión es una confirmación del modelo que venimos construyendo. Apostamos a desarrollar productos que las personas usen todos los días para resolver problemas reales de dinero en la región”, señaló Manuel Beaudroit, CEO de belo.

La inversión permitirá acelerar su expansión en América Latina Shutterstock

El respaldo de Tether no es menor, si se tiene en cuenta que es una empresa conocida globalmente por ser emisora de una de las stablecoins más utilizadas del mundo y por su rol en el desarrollo de infraestructura financiera que permite mover valor de forma instantánea entre distintos países y sistemas. También fueron parte de la ronda fondos como Titan Fund, The Venture City, Mindset Ventures y G2, junto a inversores que acompañan a belo desde sus inicios.

El objetivo de la empresa es profundizar su expansión en la región, con Brasil como primer gran mercado, donde proyecta alcanzar el millón de usuarios brasileños antes de que finalice 2027. Además, Perú y Bolivia se ubican en el horizonte inmediato de despliegue. Planean continuar desplegando LUX como pieza central de su propuesta en cada nuevo mercado donde opere la compañía.

En paralelo, anunciaron que fortalecerán su oferta de productos que ya incluye billeteras cripto y fiat, pagos internacionales, soluciones para viajes y herramientas de embedded finance. Buscan continuar desarrollando infraestructura que simplifique la gestión del dinero en contextos inflacionarios y de alta volatilidad. Además, la compañía anunció que abrirá nuevas posiciones en distintos países de América Latina con foco en perfiles técnicos, de producto y negocio para acompañar su crecimiento.