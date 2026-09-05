Cómo saber si tu celular puede seguir usando WhatsApp en septiembre de 2026

A partir de septiembre, miles de usuarios de WhatsApp se enfrentarán a una restricción técnica que impedirá el funcionamiento del servicio en sus dispositivos. La medida responde a la necesidad de Meta de implementar nuevas funciones y reforzar los protocolos de seguridad, lo que obliga a elevar periódicamente las exigencias de su sistema operativo para mantener la eficacia de la aplicación en el ecosistema móvil global.

Para determinar si un equipo mantendrá el soporte, resulta fundamental verificar la capacidad de actualización del sistema. En el caso de los usuarios de iPhone, la exigencia técnica es excluyente: WhatsApp solo será compatible con aquellos dispositivos que cuenten con iOS 15.1 o una versión posterior. Por consiguiente, modelos como el iPhone 5, 5c, 5s y el iPhone 6 perderán acceso a la plataforma al no admitir las actualizaciones requeridas por la compañía desarrolladora. Es recomendable ingresar a la configuración del sistema para corroborar si el teléfono permite instalar esta versión del software.

WhatsApp: qué revisar en tu celular para saber si seguirá funcionando en septiembre (Foto: iStock)

En cuanto al universo Android, la problemática afecta a diversos modelos de marcas tradicionales. Entre los dispositivos Samsung alcanzados por esta limitación figuran el Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y el Galaxy Trend Lite. En la línea de Motorola, los equipos impactados son el Moto G de primera generación y el Moto E de primera generación. La firma LG también presenta una lista de modelos sin soporte oficial, entre los cuales se destacan el Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y el G2 Mini. Asimismo, la serie Xperia de Sony, incluyendo el Xperia Z, Xperia Z2 y Xperia SP, quedará fuera de servicio por su imposibilidad de cumplir con las exigencias actuales.

La aplicación de mensajería deja de funcionar en ciertos dispositivos este mes (Fuente: Pexels)

El procedimiento para los usuarios consiste en acceder al menú de configuración del teléfono y revisar la versión del sistema operativo instalada. Si el equipo ya no permite descargar actualizaciones que cumplan con el mínimo requerido, la aplicación dejará de funcionar automáticamente. Esta depuración técnica es una práctica habitual de la empresa para garantizar un entorno de mensajería seguro y eficiente, priorizando aquellos terminales con capacidad de procesamiento vigente. Si el dispositivo no alcanza los estándares técnicos mencionados, el usuario perderá la posibilidad de utilizar la plataforma, ya que la incompatibilidad es definitiva una vez que los requisitos del sistema se modifican para incorporar las nuevas actualizaciones de seguridad lanzadas recientemente por Meta.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA