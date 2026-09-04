Motorola también tendrá un plegable con formato tipo pasaporte, según una filtración

Se veía venir: Motorola también se sube a la apuesta por los plegables de tamaño medio y formato ancho, aunque de forma extraoficial por ahora.

Según Android Headlines, la compañía prepara un nuevo modelo para su propuesta de teléfonos plegables, después de poner en venta el Razr Fold (tipo libro) este año y ser pionera en los plegables con tapita (tipo flip) con el Moto Razr original de 2019 y los modelos siguientes.

Los bocetos que dan una pista sobre cómo será el próximo plegable de Motorola

Pero a los flip y fold ahora se suman los plegables wide, también conocidos como anchos o tipo pasaporte, un formato que creó Huawei en China con su línea Pure X, siguió Samsung con el Galaxy Z Fold8 de hace un mes y medio (y que parece estar vendiéndose muy bien), con el Xiaomi 18 Fold y, en teoría, con el iPhone Ultra la semana que viene. Ahora habrá que sumar un nuevo Razr de Motorola.

¿Qué más sabemos del equipo? Poco y nada, salvo que respetará el formato: una pantalla externa de unas 5,5 pulgadas, más ancha y corta que las tradicionales, y una pantalla plegable interna de probables 7,6 pulgadas, más rectangular (en formato cercano al 4:3), lo que permite un uso más cercano al de una tableta convencional.

Un Xiaomi 18 Fold; la presentación oficial será el 7 de septiembre de 2026

Un cambio interesante que traería este nuevo Razr, según los bocetos filtrados (que pueden o no ser ciertos) es que la compañía habría tomado una decisión similar a la de sus coterráneos, Huawei y Xiaomi, y habría ubicado las cámaras traseras en una disposición horizontal, que evita que el dispositivo se tambalee como un banquito cojo cuando está apoyado sobre una mesa. Parece un agregado menor, pero que puede resultar molesto.

Según la filtración, el equipo usaría, como el Razr Fold, bordes redondeados para facilitar la apertura, y un panel interior sin pliegue visible (en teoría), la quimera actual de los fabricantes de los smartphones plegables.

La compañía más avanzada hoy en ese punto es Oppo con el Find N6 que anunció en marzo último, y que combina titanio, carbono y una “impresión líquida” que aseguran una superficie lo más plana posible en la zona de la bisagra para poder mantener el pliegue de la pantalla en tensión cuando el equipo está abierto.

Samsung usa un film de titanio para hacer casi imperceptible esa hendidura en el Galaxy Z Fold 8.

Flex Titanium es el nombre del rediseño de las pantallas plegables de Samsung, que usa una película de titanio para darle rigidez y reducir la visibilidad del pliegue del panel

Apple por su parte, usará (según los rumores) “metal líquido” (de la compañía Liquidmetal) en su iPhone Ultra para evitar esa suerte de baden que se forma en el lugar del pliegue de la pantalla; en este caso, con una aleación de metal amorfo, es decir, un metal que se mantiene flexible sin perder fuerza ni deformarse.

Así es el Moto RIZR, el teléfono convertible de Motorola que transforma su pantalla de 5 a 6,5 pulgadas con un botón

Qué tecnología aplicará Motorola en este caso y cuán efectiva será (todos los fabricantes aseguran siempre que el doblez no se nota) no se sabe, ni tampoco cuándo llegará este nuevo Razr plegable. Pero sí está claro que la compañía no tiene problema en probar ideas nuevas, y lleva años experimentando con formatos inusuales, incluyendo el Moto Rizr de 2023, con una pantalla que se extendía de 5 a 6,5 pulgadas.