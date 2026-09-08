Cómo saber si tu WhatsApp fue clonado y qué hacer de inmediato

WhatsApp es utilizado por millones de personas y concentra desde conversaciones personales hasta fotos, documentos y datos privados. Precisamente por la cantidad de información que circula dentro de la aplicación, proteger la cuenta resulta fundamental para evitar que terceros puedan acceder a ella y hacerse pasar por su propietario.

Aunque se cree que la mayoría de las personas que quisieran entrar a un celular son estafadores o ciberdelincuentes, lo cierto es que muchas de las clonaciones que se realizan a esta aplicación son hechas por personas cercanas al entorno del damnificado. Para llevarlo a cabo no se necesitan muchos conocimientos en computación ni sistemas complejos, solo tener desbloqueado el celular por unos segundos.

Al desbloquear el dispositivo, la cuenta de WhatsApp puede ser vinculada a otro dispositivo, ya sea un celular, tablet o computadora. Esto se debe a que WhatsApp permite utilizar una misma cuenta en diferentes dispositivos y admite hasta cuatro equipos vinculados al teléfono principal. Para agregar uno nuevo se puede escanear un código QR y, en determinados dispositivos, utilizar el número de teléfono junto con un código de vinculación. En el proceso, la aplicación puede exigir una verificación biométrica o el PIN utilizado para desbloquear el celular.

¿Cómo saber si alguien clonó mi WhatsApp?

La función es legítima y fue creada para que una persona pueda acceder a sus conversaciones desde distintos dispositivos. El problema aparece cuando alguien vincula un dispositivo sin autorización. En ese escenario, puede acceder desde ese equipo a los chats sincronizados y utilizar la cuenta para comunicarse con otros contactos.

Algunas de las primeras señales de alerta son:

Encontrar mensajes que ya aparecen leídos.

Mensajes enviados desde la cuenta que el propietario no reconoce.

Incorporación a grupos desconocidos o movimientos que no realizó.

Contactos que advierten sobre comunicaciones extrañas provenientes de su número.

Contenido o conversaciones que aparecen expuestos sin autorización.

La aparición de un teléfono, navegador o computadora desconocidos dentro de “Dispositivos vinculados”.

¿Qué hacer si aparece un dispositivo desconocido vinculado a mi WhatsApp?

Si al revisar la lista aparece un equipo que el usuario no reconoce, WhatsApp permite desconectarlo directamente desde el teléfono principal. Para hacerlo, hay que seleccionar ese dispositivo y presionar “Cerrar sesión”. La propia plataforma recomienda eliminar cualquier equipo desconocido y mantener activadas las notificaciones para recibir avisos sobre vinculaciones sospechosas.

Después de hacerlo, resulta conveniente reforzar la seguridad del celular y de la cuenta. Entre otras medidas, se puede modificar el código de desbloqueo del teléfono si existe la posibilidad de que otra persona lo conozca y activar la verificación en dos pasos de WhatsApp.

También es fundamental no compartir códigos de registro o verificación recibidos por SMS, llamada o dentro de la aplicación. WhatsApp advierte que estos códigos no deben proporcionarse a ninguna persona, ni siquiera a familiares o amigos.

Muchas de las clonaciones de WhatsApp son realizadas por personas cercanas al damnificado (Foto: Pexels)

La situación es diferente si el usuario directamente perdió el acceso a su WhatsApp y aparece un aviso indicando que su número fue registrado en otro dispositivo. En ese caso, la plataforma indica que se debe volver a iniciar sesión con el número de teléfono e introducir el código de seis dígitos recibido por SMS o llamada. Al completar nuevamente el registro, WhatsApp cierra automáticamente las sesiones de la cuenta que se encuentren conectadas.

Si la persona que tomó el control activó previamente la verificación en dos pasos, WhatsApp podría solicitar además un PIN. La compañía explica que, en determinadas circunstancias, si el propietario no conoce ese código deberá esperar siete días para volver a intentarlo.

Además, ante una cuenta comprometida, la aplicación aconseja avisar rápidamente a familiares y contactos, ya que quien obtuvo acceso podría hacerse pasar por el propietario para pedir dinero, solicitar información o intentar realizar otras estafas.