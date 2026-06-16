Cómo va a salir Argentina vs. Argelia según la IA para completar el Prode

El partido entre Argentina y Argelia es el primer encuentro donde la selección nacional saldrá a jugar con el parche de campeón del mundo, por lo que genera mucha emoción desde hace varios días. Además, al tener muchos jugadores lesionados o al borde desde lo físico, el furor por el Prode del Mundial 2026 hace que se preste especial atención a los principales modelos de inteligencia artificial, quienes se animaron a hacer sus pronósticos y el resultado es contundente.

El duelo de estilos de Lionel Scaloni y Vladimir Petković genera un partido con mucho interés para el neutral Archivo

Gemini

En primer lugar, el bot conversacional de Google comenzó por afirmar que “Argentina llega con el rodaje y la jerarquía de ser el vigente campeón del mundo y bicampeón de América, mientras que Argelia combina experiencia europea con transiciones rápidas, capaz de plantear un bloque defensivo denso y salir de contraataque con transiciones verticales”.

A la hora de elegir qué jugadores serán clave para el desarrollo del juego, Gemini mencionó a Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada de la selección de Sudamérica, mientras que optó por Riyad Mahrez y Luca Zidane en el combinado de África.

“El debut de la selección argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia por el Grupo J se presenta como un partido con un claro favorito, pero que demandará máxima concentración para evitar sorpresas en el estreno”, analizó antes del pronóstico. Resultado estimado: Argentina 2 - 0 Argelia.

Para la IA de Google, el ganador del partido será Argentina Captura Gemini

ChatGPT

Luego, el chatbot de OpenAI afirmó que “Argentina llega como campeona del mundo y mantiene gran parte de la base que ganó en Qatar, con un mediocampo muy consolidado y una estructura táctica que lleva años funcionando bajo Lionel Scaloni. Además, sigue contando con figuras de primer nivel como Lionel Messi, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Emiliano Martínez”.

En cuanto a los jugadores más determinantes, apuntó principalmente a los argentinos: Lionel Messi, Julián Álvarez y Enzo Fernández. Por el lado de los argelinos, destacó a Riyad Mahrez, Mohamed Amoura y Amine Gouiri.

“Creo que Argentina dominará la posesión y generará más ocasiones. Argelia tendrá momentos peligrosos al contraataque, pero la diferencia de jerarquía colectiva y experiencia debería inclinar el partido hacia la Albiceleste”, concluyó antes del pronóstico. Resultado estimado: Argentina 2 - 0 Argelia.

En el caso de la IA de OpenAI, apuntó al mismo resultado Captura ChatGPT

Claude

En último lugar, el chatbot de Anthropic también mencionó que “Argentina parte como gran favorita, pero Argelia no es un rival menor ni mucho menos”. Por el lado de los jugadores, destacó a Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister para Argentina; y Riyad Mahrez, Ibrahim Maza y Rayan Aït-Nouri para los africanos.

Al analizar el juego de Argelia, remarcó que “van a ceder la pelota y tratar de hacerle daño a Argentina en transiciones rápidas”. De igual manera, para no generar temor entre la hinchada argentina, aseguró: “Argentina debería ganar, pero no va a ser un paseo”.

Para finalizar, señaló: “Si el tridente del medio funciona y Messi aparece en los momentos clave, Argentina debería resolver el partido sin demasiados sobresaltos”. Resultado estimado: Argentina 2 - 0 ó 2 - 1 Argelia.

La IA de Anthropic también apuntó a un triunfo sudamericano Captura Claude

Ahora solo queda esperar a las 22 horas para el comienzo del partido y qué es lo que realmente sucede dentro de la cancha.