LA NACION
en vivo

Argentina vs. Argelia, EN VIVO por el Mundial 2026

El partido del Grupo J se disputará a las 22 horas en el Kansas City Stadium; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este martes 16 de junio
Las selecciones se enfrentarán este martes 16 de junio

Hora, TV y dónde ver online Argentina Argelia

El partido entre Argentina vs. Argelia podrá verse EN VIVO por Flow (Canal 109), TV Pública, DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+ Premium, Paramount+, desde las 22 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Argentina y Argelia por el Grupo J del Mundial 2026.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de LN+
  1. Uruguay vs. Arabia Saudita, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
    1

    Uruguay vs. Arabia Saudita, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

  2. Egipto abrió el marcador con un misil, Bélgica empató con un gol en contra y en el final estuvo para los dos
    2

    Bélgica vs. Egipto: empataron 1 a 1 en Seattle en el duelo que abrió el Grupo G del Mundial 2026

  3. Lionel Scaloni: "El primero partido no es fundamental"
    3

    Lionel Scaloni habló antes del debut de Argentina contra Argelia: “El primer partido no es fundamental”

  4. Habló Scaloni, antes del debut de Argentina: "Estamos confiados; llegamos en un buen momento"
    4

    Habló Scaloni, antes del debut de Argentina en el Mundial 2026: “Estamos confiados; llegamos en un buen momento”