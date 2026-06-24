Cómo va a salir Escocia vs. Brasil según la IA para completar el Prode

El partido entre Escocia y Brasil es el último encuentro de la fase de grupos, y será fundamental para conocer en qué posición clasifica la pentacampeona. Al tener muchos jugadores lesionados y contar con el regreso de Neymar, el furor por el Prode del Mundial 2026 hace que se preste especial atención a los principales modelos de inteligencia artificial, quienes se animaron a hacer sus pronósticos y el resultado es contundente.

El duelo estará marcado por los estilos de Steve Clarke y Carlo Ancelotti Redes sociales

Gemini

En primer lugar, el bot conversacional de Google comenzó por afirmar que “el cierre del Grupo C de la Copa Mundial 2026 nos trae un choque de realidades y necesidades”.

A la hora de elegir qué jugadores serán clave para el desarrollo del juego, Gemini mencionó a Vinícius Júnior, Neymar y Bruno Guimarães de la selección de Sudamérica, mientras que optó por Andrew Robertson, Scott McTominay y Angus Gunn en el combinado de Europa.

“Escocia saldrá a morder en cada sector de la cancha y probablemente logre complicarle las cosas a Brasil durante el primer tiempo gracias a su solidez defensiva y juego físico. Sin embargo, los partidos mundialistas se abren por peso propio y jerarquía individual”, analizó antes del pronóstico. Resultado estimado: Escocia 0 - 2 Brasil.

Para la IA de Google, el ganador del partido será Brasil Captura Gemini

ChatGPT

Luego, el chatbot de OpenAI afirmó que “si tuviera que jugar este partido 100 veces con las condiciones actuales del Mundial 2026, Brasil ganaría claramente más veces que Escocia”.

En cuanto a los jugadores más determinantes, apuntó a dos específicos: Vinícius Júnior y John McGinn. Así, ChatGPT se centró principalmente en el estilo de los entrenadores Carlo Ancelotti y Steve Clarke, quienes tienen ideas de juego totalmente distintas.

“Veo un partido más parejo de lo que sugieren los nombres. Escocia sabe que abrirse demasiado sería suicida y seguramente intentará llevar el encuentro a un ritmo lento y físico”, concluyó antes del pronóstico. Resultado estimado: Escocia 0 - 2 Brasil.

En el caso de la IA de OpenAI, apuntó al mismo resultado Captura ChatGPT

Claude

En último lugar, el chatbot de Anthropic mencionó que “El historial favorece claramente a Brasil: ganó 2-1 en 1998, 1-0 en 1990 y 4-0 en 1982, con un empate en 1974. En esos cinco duelos Brasil ha anotado nueve goles y ha recibido apenas dos. El único resultado sin derrota de Escocia llegó en Alemania 1974, un empate sin goles”.

Por el lado de los jugadores, destacó a Vinicius Júnior y Matheus Cunha para Brasil, mientras que eligió a John McGinn y Scott McTominay para Escocia. Al analizar el los estilos, remarcó que “Clarke probablemente apueste por un bloque bajo y contragolpes rápidos, mientras que la baja de Raphinha es significativa, priva a Brasil de su mejor creador de juego y obliga a Ancelotti a redistribuir responsabilidades”.

Para finalizar, señaló: “Una épica escocesa no es imposible —nunca lo es en un Mundial— pero sí muy improbable ante estos rivales, en este estado de forma, con este historial”. Resultado estimado: Escocia 0 - 2 Brasil.