LA NACION

Computadoras viejas y contraseñas obvias, un agujero de seguridad para el Museo del Louvre

El robo en el Museo del Louvre revela las malas prácticas en materia de ciberseguridad, con software obsoleto y sistemas protegidos por contraseñas débiles, que los ladrones podrían haber aprovechado para robar las joyas

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Europa Press
Soldados patrullan el patio del museo Louvre, el jueves 30 de octubre de 2025 en París. (AP Foto/Emma Da Silva)
Soldados patrullan el patio del museo Louvre, el jueves 30 de octubre de 2025 en París. (AP Foto/Emma Da Silva)Emma Da Silva - AP

El robo en el Museo del Louvre de París el pasado 19 de octubre ha acabado revelando las malas prácticas en materia de ciberseguridad que durante años ha dejado la seguridad de la pinacoteca en manos de programas obsoletos y sistemas protegidos por contraseñas débiles.

La sustracción de varias joyas de la etapa imperial de Napoleón y su mujer, Josefina, con el museo abierto y con visitantes en su interior, planteó dudas sobre la seguridad de un símbolo mundial de la cultura francesa como es el Louvre.

Las primeras conclusiones de una investigación administrativa encomendada a la Inspección General de Asuntos Culturales (IGAC) destaca una serie de fallos, pese a contar con procedimientos y protocolos y alarmas que funcionan correctamente.

Así, se indica que durante 20 años se ha subestimado el riesgo estructural relacionado con el robo de obra de arte, y que los equipos de seguridad, especialmente los dedicados a la vigilancia externa, son inadecuados.

Las joyas imperiales robadas del Museo del Louvre
Las joyas imperiales robadas del Museo del LouvreInterpol

El precedente de 2014 y 2017

Aunque no se sabe el papel que han tenido los sistemas informáticos en el robo de octubre, las faltas en esta área han sido muchas en los últimos años. Según ha compartido el medio Libération a través su servicio de verificación CheckNews, la situación ya era mala en 2014, cuando la Agencia de Ciberseguridad Francesa (ANSSI) realizó una auditoría a cuyos documentos ha tenido acceso el medio citado.

En ella, se recoge que el sistema operativo en uso era Windows 2000, que seguía presente en una segunda auditoría que concluyó en 2017, cuando también se citó el empleo de Windows XP.

Los responsables del Louvre han admitido que las cámaras de seguridad no cubrían todo el exterior del edificio
Los responsables del Louvre han admitido que las cámaras de seguridad no cubrían todo el exterior del edificioGetty Images

Además, los expertos de la ANSSI pudieron infiltrarse entonces en los sistemas del museo, aprovechando una serie de vulnerabilidades que se encontraban tanto en aplicaciones como en las propias redes del museo.

Con ellas lograron acceso a computadoras de los empleados y a una base de datos con la que se podían modificar los derechos de acceso concedidos a una credencial determinada. Las vulnerabilidades también permitían manipular el sistema de videovigilancia.

En esta situación, las contraseñas, lejos de ayudar, profundizaron la gravedad de los fallos. En su auditoría de 2014, encontraron que la clave de acceso al servidor de la videovigilancia era LOUVRE, y que un programa desarrollado por la empresa Thales, tenía como contraseña THALES.

Desde la ANSSI aconsejaron reforzar las medidas de seguridad y el cambio de las contraseñas, pero documentos posteriores citan la existencia de al menos ocho programas obsoletos que no podían actualizarse y que gestionaban áreas cruciales para la vigilancia.

Europa Press
Futuria
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Tecnología
  1. Probamos la Xbox portátil que ya se vende en Argentina
    1

    Probamos la consola portátil ROG Xbox Ally X, que ya se vende en Argentina

  2. Todos los celulares que se quedan sin WhatsApp en noviembre
    2

    Lista de celulares que se quedan sin WhatsApp a partir de noviembre 2025

  3. Así se puede activar el "modo Capibara" en WhatsApp
    3

    Así se puede activar el “modo Capibara” de WhatsApp en noviembre 2025

  4. Compará precios entre tiendas y encontrá las ofertas reales del Cyber Monday 2025
    4

    Cyber Monday 2025: cómo comparar precios para aprovechar verdaderas ofertas

Cargando banners ...