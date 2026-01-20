Con solo ocho cámaras con inteligencia artificial detectaron casi 29.000 infracciones de tránsito

El uso de cámaras de tráfico con inteligencia artificial comienza a mostrar su impacto en Europa. En Grecia, un programa piloto instalado en la ciudad de Atenas permitió detectar casi 29.000 infracciones de tránsito en menos de un mes, pese a contar con solo ocho dispositivos operativos.

Las cámaras fueron instaladas a mediados de diciembre en siete puntos estratégicos de Atenas y sus suburbios del sur. Entre el 15 de diciembre y el 8 de enero, los sistemas registraron un total de 28.973 infracciones, lo que equivale a más de 1100 faltas diarias, una cifra muy superior a la que podría alcanzar un control tradicional.

A diferencia de los radares convencionales, recoge un artículo de carscoops.com, estas cámaras con IA no solo controlan la velocidad. También detectan automáticamente el uso del teléfono móvil al volante, la falta de cinturón de seguridad, el cruce con semáforo en rojo y la circulación por vías exclusivas para colectivos, sin necesidad de supervisión humana directa.

Los datos oficiales muestran que una sola cámara ubicada en la avenida Syngrou identificó a más de 8000 conductores por no usar cinturón o manipular el celular, además de más de mil infracciones por exceso de velocidad en una vía con límite de 90 km/h. En la avenida Vouliagmenis, otra cámara registró más de 13.700 cruces indebidos con luz roja en menos de un mes.

Por ahora, el sistema se encuentra en fase de calibración, lo que significa que las infracciones se registran, pero aún no se cursan sanciones automáticas. Esta situación cambiará a fines de enero, cuando las multas comenzarán a enviarse directamente a los buzones digitales de los conductores, acompañadas de imágenes que respaldan la infracción.

Las sanciones son altas. Conducir usando el teléfono o sin cinturón implica una multa de 350 euros. El exceso de velocidad va entre 150 y 750 euros, mientras que cruzar un semáforo en rojo supone una multa de 700 euros y la suspensión de la licencia por 60 días, sanciones que se agravan en caso de reincidencia.

El proyecto contempla una expansión significativa. El plan del gobierno griego incluye la instalación de 2000 cámaras fijas y 500 móviles, con una inversión cercana a los 94 millones de euros.

No obstante, el avance de esta tecnología también ha abierto un debate sobre la privacidad y el uso de los datos, así como su eventual compatibilidad con la legislación europea.

Mientras las autoridades destacan el impacto positivo en seguridad vial, expertos advierten que el sistema podría enfrentar cuestionamientos legales. Aun así, Grecia se suma a una tendencia global, donde países como Reino Unido, Francia, Alemania, España y Australia ya utilizan sistemas de control de tráfico asistidos por inteligencia artificial.