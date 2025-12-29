El sistema de fiscalización vial en la Argentina ofrece mecanismos claros para la revisión de deudas. Los propietarios de vehículos pueden acceder a la información oficial sobre infracciones de tránsito a través de terminales digitales o gestiones presenciales. La transparencia en los registros permite a los ciudadanos conocer el estado de sus dominios antes de la realización de transferencias o renovaciones de licencias.

Cómo saber si un auto tiene infracciones de tránsito

El acceso a la información sobre las actas de un vehículo ocurre de forma diferenciada según el distrito, ya que cada provincia dispone y gestiona la metodología y plataforma correspondiente para sus operaciones viales.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El conductor debe utilizar el sitio oficial Consulta de Infracciones. El procedimiento digital consta de los siguientes pasos:

Ingresar al portal web mencionado.

web mencionado. Cargar el número de documento o el dominio de la unidad para iniciar la búsqueda.

de la unidad para iniciar la búsqueda. Marcar la casilla de validación de seguridad .

. El sistema despliega el estado de situación del vehículo o del chofer.

CABA tiene su propio sitio de consulta de infracciones de transito Santiago Filipuzzi

La modalidad presencial en la capital federal requiere la asistencia a la Dirección General de Administración de Infracciones. El ciudadano presenta su documento nacional de identidad o la patente del automóvil para obtener el informe.

En Provincia de Buenos Aires:

El gobierno bonaerense dispone de un sistema propio para la revisión de las infracciones de tránsito. El trámite puede realizarse por teléfono al (0221) 427-0034 o en la sede de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial en la ciudad de La Plata. Para la gestión online, el proceso sigue este orden:

Acceder al sitio web de Infracciones de la provincia.

de Infracciones de la provincia. Introducir el número de patente o el documento del titular .

. El portal muestra las actas existentes en la base de datos.

existentes en la base de datos. Descargar el cupón de pago para su impresión o utiliza el código QR para abonar de forma virtual.

Sitio web de infracciones de tránsito de la provincia de Buenos Aires

Cuáles son los plazos de prescripción según la Ley Nacional de Tránsito

La vigencia de las sanciones posee límites temporales que dependen de la naturaleza de la falta. El artículo 89 de la ley nacional número 24.449 determina que las faltas leves caducan a los dos años y las multas de tránsito por faltas graves mantienen su validez por un período de cinco años. La norma aclara que la comisión de una nueva falta grave o el inicio de procesos judiciales interrumpe el conteo de estos tiempos.

Cada jurisdicción posee la potestad de ajustar estos plazos:

La ciudad de Buenos Aires aplica la Ley 451 y establece la prescripción a los cinco años para todas las categorías.

aplica la Ley 451 y establece la prescripción a los cinco años para todas las categorías. La provincia de Neuquén fija el límite en tres años para todas las deudas.

fija el límite en tres años para todas las deudas. La provincia de Mendoza escala los tiempos en dos años para leves, tres años para graves y cuatro años para gravísimas según la Ley 9024.

escala los tiempos en dos años para leves, tres años para graves y cuatro años para gravísimas según la Ley 9024. Córdoba unifica la caducidad en tres años para todos los niveles de infracción.

Motivos legales para la retención del vehículo

La Secretaría de Transporte, bajo la órbita del Ministerio de Economía, enumera las situaciones donde la autoridad policial secuestra el rodado. El incumplimiento de los requisitos de documentación activa la remoción de la unidad de la vía pública. No poseer la cédula del vehículo representa una infracción de $45.000 y habilita el traslado al depósito.

Existen otras causas graves para la remisión del automóvil este lunes 29 de diciembre:

Falta de la Licencia Nacional de Conducir en soporte físico o digital: la sanción llega a los $257.000.

en soporte físico o digital: la sanción llega a los $257.000. Ausencia de póliza de seguro vigente: el infractor abona una multa de $257.000.

de seguro vigente: el infractor abona una multa de $257.000. Resultado positivo en test de alcoholemia: la penalidad alcanza el valor de $1.750.000.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.