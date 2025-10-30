Confirmado: Gemini ya tiene 650 millones de usuarios; la versión 3 llega a fin de año

Google ha confirmado que planea lanzar su próximo modelo de Inteligencia Artificial (IA) Gemini 3 a finales de este año 2025, al tiempo que ha subrayado su impulso de las tecnologías de IA, alcanzando los 650 millones de usuarios activos en la aplicación de su asistente Gemini.

Alphabet, empresa matriz de Google, ha compartido sus resultados de ganancias del tercer trimestre de 2025, donde ha registrado un aumento del 16 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, con ingresos que han alcanzado los 102.000 millones de dólares, siendo la primera vez que suma más de US$100.000 millones de ingresos en un trimestre.

Ante estos resultados positivos, el CEO de Google, Sundar Pichai, ha puesto el foco sobre el impulso que sus tecnologías de IA están aportando, con avances “a gran velocidad”, de la mano de lanzamientos como AI Overviews y AI Mode en la Búsqueda “en un tiempo récord”.

Así lo ha manifestado Pichai en los resultados compartidos por la compañía, donde ha subrayado que, además, la aplicación de su asistente de IA Gemini ahora cuenta con más de 650 millones de usuarios activos al mes. Este aumento supone 200 millones de usuarios más que los registrados en julio de este año (450 millones).

Siguiendo esta línea, el directivo también se ha referido a sus modelos de Gemini, alegando que la compañía “encabeza las listas de clasificación”, con capacidad para procesar 7000 millones de tokens por minuto, a través del uso directo de la API por parte de sus clientes.

Google pretende seguir impulsando su crecimiento en este ámbito y, durante la conferencia telefónica de los resultados, Pichai también ha confirmado que planean lanzar su próximo modelo de IA Gemini 3 a finales de este año 2025, tal y como ha recogido 9to5Google, que ha tenido acceso a estas declaraciones.

Por otra parte, la compañía también ha detallado que cuentan con más de 300 millones de suscripciones en sus servicios de pago, destacando principalmente los usuarios suscritos a Google One y YouTube Premium. “Estamos invirtiendo para satisfacer la demanda de los clientes y aprovechar las crecientes oportunidades de toda la empresa”, ha concluido Pichai.