JBL actualiza sus parlantes Xtreme 5 y Go 5 con sonido más potente y diseño renovado

JBL ha presentado sus nuevos altavoces actualizados JBL Xtreme 5, que combina el sonido potente de Legendary JBL Sound junto con las funciones AI Sound Boost y el modo Smart EQ, además de contar con un diseño renovado que incluye iluminación ambiental en los bordes, y el JBL Go 5, que facilita el emparejamiento con AirTouch.

La compañía ha dado a conocer las versiones renovadas de dos de los “altavoces preferidos” por los usuarios de JBL, que integran mejoras para garantizar un sonido enriquecido y potente, ya sea para escuchar música como podcast, en dos formatos de distinto tamaño que acompañan cualquier ambiente.

En el caso de JBL Xtreme 5, JBL ha subrayado que incluye unos graves un 10 por ciento más profundos, así como un sonido más potente que la generación anterior. Esto se debe a que cuenta con un nuevo diseño acústico, compuesto por dos tweeters, un subwoofer y una mayor potencia de salida para ofrecer un sonido JBL Pro Sound mejorado.

Todo ello se acompaña del sistema AI Sound Boost, que minimiza la distorsión del sonido incluso a volúmenes altos. Asimismo, también cuenta con el nuevo modo Smart EQ con inteligencia artificial (IA), que optimiza automáticamente los ajustes de sonido específicos para música o voz, de manera que los usuarios escuchen “la mejor versión” de lo que sea que se esté reproduciendo.

El diseño de este nuevo JBL Xtreme 5 también se ha renovado, con hasta seis modos de iluminación ambiental que permiten escoger entre una iluminación para fiestas o para encuentros más relajados, entre otras opciones, como ha especificado en un comunicado.

Además, tiene certificación IP68 contra el agua y el polvo, y cuenta con bordes de goma que protegen el altavoz frente a golpes y caídas. Igualmente, dispone de un nuevo diseño de soporte que lo hace aún más estable.

Este altavoz cuenta con hasta 24 horas de reproducción, con cuatro horas adicionales gracias al Playtime Boost WQ, como ha subrayado JBL. También cuenta con Auracast para emparejamiento estéreo con múltiples altavoces, todo ello, con una configuración accesible desde la aplicación JBL Portables.

Un parlante JBL Go 5

JBL Go 5

Por su parte, el nuevo JBL Go 5 también ofrece mejoras de sonido, con un 10 por ciento de mayor potencia que su predecesor. Entre otras cuestiones, se ha mejorado el sistema Legendary JBL Sound, que ahora ofrece graves “más profundos que nunca”, y el logotipo con contorno, que cuenta con un formato hueco para ayudar a optimizar la salida del sonido y el rendimiento.

Continuando con las novedades, el JBL Go 5 estrena nuevo diseño con Ambient Edge Light UI, nuevos temas de iluminación seleccionables e indicadores visuales integrados que muestran si el altavoz está encendido, emparejado o con poca batería.

Además, el JBL Go 5 incorpora la función AirTouch, que permite emparejar fácilmente dos altavoces Go 5 para escuchar contenido en estéreo con solo tocarlos entre sí. No obstante, continúa ofreciendo la posibilidad de conectar varios altavoces compatibles con Auracast.

En cuanto a la batería, cuenta con autonomía para ocho horas de reproducción, con dos horas adicionales gracias al Playtime Boost EQ, al tiempo que ofrece resistencia al agua y al polvo con IP68.

El nuevo JBL Go 5 está disponible en un total de 10 colores por 49,99 euros, mientras que el JBL Xtreme 5 se puede adquirir en Negro, Azul y Camuflaje por 349,99 euros.