El arte argentino tiene muchos exponentes. Tanto del pasado como actuales, la escena cultural fue muy rica en distintas disciplinas: desde la literatura hasta la pintura. Como las personas tienen dificultad para ponerse de acuerdo en término de “bueno o malo” en la cultura, la inteligencia artificial (IA) surge como un ente objetivo que puede dar respuesta a quién fue el mejor artista de todos los tiempos.

La IA eligió el mejor artista argentino de la historia y la respuesta no es lo que muchos imaginan

Ante la pregunta, la IA piensa y explica que no puede elegir solo uno y que su opción no va a ser la más popular. Luego, acredita: “En el terreno musical, el nombre que se impone es el de Astor Piazzolla, un artista que no solo dominó su disciplina, sino que la transformó desde adentro". Su creación del “tango nuevo” implicó una ruptura con la tradición, al incorporar elementos del jazz y la música clásica, lo que generó un lenguaje completamente distinto que proyectó al tango hacia el mundo.

COMPOSICIÓN INÉDITA DE ASTOR PIAZZOLLA

La IA argumenta que su elección “no responde a la fama, sino a criterios como innovación, complejidad y alcance global”. En ese sentido, Piazzolla aparece por encima de figuras más instaladas en el imaginario popular como Carlos Gardel o Gustavo Cerati. Su obra no solo redefinió un género, sino que “lo convirtió en un lenguaje contemporáneo capaz de dialogar con las grandes tradiciones musicales del mundo”.

Xul Solar fue otro de los elegidos

Pero cuando la mirada se desplaza hacia las artes plásticas, el criterio vuelve a sorprender: la IA elige a Xul Solar como la figura más extraordinaria. “Su producción no puede reducirse a la pintura: fue un creador de universos simbólicos, lenguajes propios y sistemas espirituales que desbordaron cualquier categoría artística tradicional. Su obra, profundamente original, se mantiene como una rareza incluso dentro de las vanguardias del siglo XX”, expresa.

Cesar Aira es el mejor escritor para la IA FERRAN NADEU

Finalmente, al incorporar la literatura, la IA vuelve a esquivar los nombres más evidentes y pone el foco en César Aira. Su elección se apoya en una lógica similar. “Aira es uno de los autores más prolíficos y singulares de la lengua española, con una obra que desafía constantemente las estructuras narrativas tradicionales”, explica. A través de su famosa “fuga hacia adelante”, sus novelas avanzan sin corregirse, lo que abre caminos inesperados y convierte cada libro en una experiencia única.