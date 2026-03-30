Video: así lograron que una persona ciega recupere parte de la visión con microestimulación cerebral

La tecnología, con incidencia en la salud y en los procesos de recuperación de pacientes en todo el mundo, abre nuevas expectativas en casos específicos, y uno de ellos se vincula a la posibilidad de que una persona ciega recupere parte de la visión con microestimulación cerebral.

Logran que una persona ciega recupere la visión tras una estimulación cerebral

Un video muestra el experimento por el cual un paciente con ceguera total logra recuperar parte de su visión natural mediante un ensayo de estimulación eléctrica de la corteza visual.

El trabajo fue realizado por investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH)y del Consorcio CIBER‑BBN.

Según consta en la revista Brain Communications, que detalla el caso en profundidad, el paciente era completamente ciego debido a una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica bilateral.

Tras el ensayo, el paciente comenzó a percibir luces y movimientos tras la implantación de una matriz de 100 microelectrodos en la corteza visual primaria y la aplicación inicial de patrones eléctricos controlados.

La revista indica que la visión recuperada, después de más de tres años de ceguera total, le permitió percibir la luz y el movimiento nuevamente e incluso leer caracteres y palabras grandes, lo que aumentó su confianza en la movilidad y las actividades cotidianas.

Actualmente, varios grupos de investigación en todo el mundo están investigando diversos enfoques para aplicar estimulación eléctrica a la corteza visual, con el objetivo de restaurar una visión limitada pero útil en pacientes con daño retiniano o del nervio óptico grave.

Cabe aclarar que, a pesar de los importantes avances en las interfaces neuroelectrónicas, actualmente no existe ninguna prótesis visual cortical disponible para uso clínico, y se requieren más estudios para lograr los objetivos clínicos.

El paciente que recuperó parcialmente la visión natural tras participar en un ensayo clínico de estimulación eléctrica Gentileza UMH

El equipo de trabajo considera que este caso puede contribuir al desarrollo de nuevas vías terapéuticas para personas con lesiones severas de las vías visuales, incluida la posibilidad de usar técnicas no invasivas como la estimulación eléctrica transcraneal.

Cabe aclarar, que entre los cuatro participantes evaluados, el paciente en cuestión fue el único que experimentó una mejora medible y sostenida en la agudeza visual natural, lo que sugiere que factores específicos del paciente podrían haber contribuido a este resultado.

No obstante, el caso demuestra que es posible una mejoría significativa de la función visual incluso después de muchos meses de ceguera.