Manual cripto: qué son las criptomonedas y para qué tipo de inversiones sirven

En el verano de 2025, tuvo lugar un fenómeno histórico que pasó desapercibido para muchos, pero que habla de un punto de inflexión en el mundo digital: miles de argentinos fueron a vacacionar a Brasil y, para pagar sus servicios y consumos ahí usaron el sistema de pagos instantáneos del país vecino, mejor conocido como PIX. ¿Por qué habla de un punto de quiebre? Al pagar con pesos argentinos usando esta herramienta en la nación brasileña, miles de personas utilizaron cripto en su vida diaria sin saberlo. El evento, tal vez intrascendente para muchos, plantea un antes y un después: en ese verano, empezaba a tomar forma silenciosamente el puente entre las criptomonedas y la vida cotidiana.

Efectivamente, la adopción de las criptomonedas sigue creciendo, aunque muchas veces de forma invisible, sin saberlo. “La gente lo está usando, pero no lo ve. Está empezando a implementar las billeteras cripto, pero no le interesa si cripto está detrás, lo importante es que están teniendo más libertad”, explica Maximiliano Raimondi, CFO de Lemon, la billetera virtual con más de 5,5 millones de usuarios en la región.

Según el índice de adopción cripto 2025 de Chainalysis, la Argentina ocupa el puesto 20 en implementación, a nivel mundial. Si el análisis se focaliza en Latinoamérica, el país se ubica en el segundo lugar a nivel regional con un volumen de transacciones de US$93,9 mil millones. Además, vale agregar que el 19,8% de la población argentina utiliza criptomonedas.

Al pagar con pesos argentinos usando esta herramienta en Brasil, miles de argentinos utilizaron la blockchain en su vida diaria sin saberlo

Aunque la adopción es amplia, el desconocimiento por este tipo de activos todavía es grande también. Muchos los asocian a las estafas o, al ver su volatilidad, crece la desconfianza hacia ellos. En esta serie de notas de “Manual de cripto”, buscaremos volver accesible este universo al lector; el objetivo es servirse de explicaciones simples y análisis de referentes del sector, para acercar este ecosistema a todo el que aún no lo conoce.

¿Qué son las criptomonedas?

En primer lugar, para brindar una definición precisa del concepto es necesario aclarar que bajo el término “criptomonedas” conviven una amplia variedad de activos, con propósitos y diseños muy diferentes también: desde bitcoin, a stablecoins como USDT y hasta las famosas memecoins. Algunos funcionan como dinero en el sentido típico del término -para pagar, guardar valor-: otros están diseñados para evitar la volatilidad -las stablecoins, que, por ejemplo, mantienen paridad uno a uno con el dólar u otras monedas-; otros brindan acceso a infraestructura que permite hacer otras operaciones -el caso de ether, el token de ethereum, que funciona como dinero, pero también como el “combustible” de una red global de contratos financieros programables-.

Ahora bien, si las criptomonedas son tan distintas, ¿qué tienen en común todas ellas para que se las llame por el mismo nombre?

Existen en una blockchain: las criptomonedas viven en una blockchain, un tipo de red digital que, a diferencia de las bases de datos convencionales, está descentralizada (no tiene intermediarios, ya que no es administrada por instituciones o entidades financieras) y está protegida con criptografía, lo que la hace inmutable. En palabras de Manuel Ferrari, presidente de ONG Bitcoin Argentina y cofundador de Money On Chain, “las criptomonedas funcionan sobre redes tecnológicas —como las blockchains de bitcoin o ethereum— que se pueden imaginar, de forma simple, como una especie de «red bancaria digital», pero sin un banco en el medio".

las criptomonedas viven en una blockchain, un tipo de red digital que, a diferencia de las bases de datos convencionales, está descentralizada (no tiene intermediarios, ya que no es administrada por instituciones o entidades financieras) y está protegida con criptografía, lo que la hace inmutable. En palabras de Manuel Ferrari, presidente de ONG Bitcoin Argentina y cofundador de Money On Chain, “las criptomonedas funcionan sobre redes tecnológicas —como las blockchains de bitcoin o ethereum— que se pueden imaginar, de forma simple, como una especie de «red bancaria digital», pero sin un banco en el medio". Están descentralizadas: “Significa que, generalmente, no son emitidas por ninguna autoridad central, lo que las hace teóricamente inmunes a la interferencia o «manipulación» de cualquier gobierno", explica Tomás Field, gerente de relaciones públicas en Lemon. El especialista suma la palabra “generalmente”, ya que muchas otras redes que no son bitcoin, aunque tienen descentralización técnica, cuentan con equipos de desarrollo o fundaciones con mayor influencia.

“Significa que, generalmente, no son emitidas por ninguna autoridad central, lo que las hace teóricamente inmunes a la interferencia o «manipulación» de cualquier gobierno", explica Tomás Field, gerente de relaciones públicas en Lemon. El especialista suma la palabra “generalmente”, ya que muchas otras redes que no son bitcoin, aunque tienen descentralización técnica, cuentan con equipos de desarrollo o fundaciones con mayor influencia. Su validez no depende de una institución central , sino que la confianza está depositada en el protocolo: “En el sistema financiero tradicional, siempre hay una institución con acceso de administrador: puede editar registros, bloquear cuentas, revertir transacciones. En una red descentralizada, el registro no vive en un servidor central: está replicado simultáneamente en miles de computadoras en todo el mundo. Para reescribir la historia de esa red habría que controlar la mayoría de esa capacidad de cómputo al mismo tiempo”, explica Rafael De Ambrosi, CEO de Twin.

, sino que la confianza está depositada en el protocolo: “En el sistema financiero tradicional, siempre hay una institución con acceso de administrador: puede editar registros, bloquear cuentas, revertir transacciones. En una red descentralizada, el registro no vive en un servidor central: está replicado simultáneamente en miles de computadoras en todo el mundo. Para reescribir la historia de esa red habría que controlar la mayoría de esa capacidad de cómputo al mismo tiempo”, explica Rafael De Ambrosi, CEO de Twin. Se pueden transferir sin intermediarios como un banco o un gobierno: “Es dinero que no le pertenece a nadie, ni a un gobierno, ni a un banco. Existe porque miles de computadoras en todo el mundo se ponen de acuerdo en que existe, y eso es todo. Con el dinero tradicional, alguien con poder decide cuánto hay de él y puede cambiar eso cuando quiera”, comparte la analista financiera Mariel Lang Sáez.

Las criptomonedas existen en una blockchain, un tipo de red digital que, a diferencia de las bases de datos convencionales, está descentralizada Shutterstock

¿Qué tipos de criptomonedas existen?

Los especialistas explican que bajo el término de criptomonedas conviven activos muy distintos. Para poder entenderlos, conviene preguntarse de dónde surge el valor de cada uno y cuál es la función que se busca satisfacer con ellos.

Hacia dónde vamos

Muchos expertos hablan de que, así como hoy en día se utilizan tarjetas de débito o se realizan transferencias bancarias diariamente, sin conocer la tecnología que funciona detrás, lo mismo ocurrirá en un tiempo no muy lejano con cripto: su adopción será enorme, aunque, muchas veces, sin saber que se está utilizando como soporte tecnológico.

Aunque la adopción de cripto es amplia, el desconocimiento por este tipo de activos todavía es grande también Branislav Nenin - Shutterstock

“Vamos a usar infraestructura blockchain sin saber que la estamos usando, igual que hoy usamos internet sin pensar en los protocolos que la sostienen. Los pagos internacionales se van a liquidar en segundos con costo marginal, los activos financieros (acciones, bonos, fondos) van a vivir onchain y moverse con la misma fluidez que hoy se mueve un archivo”, explica De Ambrosi y resalta que lo que va a cambiar más profundamente no es la tecnología, sino la relación de las personas con su propio dinero: “Hoy la mayoría no controla realmente sus activos, los tiene en custodia de un banco o plataforma que puede bloquear, restringir o quebrar, pero la infraestructura blockchain hace posible que esa custodia sea propia”.

Esto habla de una apertura financiera para personas que hasta ahora no han tenido acceso al sistema. Lang Sáez destaca que “hay más de mil millones de personas sin cuenta bancaria en el mundo. Con un teléfono pueden tener una billetera en dos minutos. El sistema tradicional nunca llegó ahí”. Al respecto, Ferrari comenta haciendo alusión a bitcoin: “Por primera vez, existe la posibilidad de acceder a un activo digital escaso, global y sin intermediarios, que no puede ser manipulado fácilmente por ningún actor. Para muchos, ese es el cambio más relevante: la posibilidad de que cualquier persona pueda acceder a una forma de dinero más predecible y menos dependiente de estructuras de poder”.

Muchos consideran que son instrumentos muy utilizados para esconder operaciones; ahora bien, datos de Chainalysis y TRM Labs indican que la actividad ilícita vinculada a criptomonedas se redujo drásticamente entre principios de 2023 y mediados de 2025. En números, solo entre el 0,018 % y el 0,023 % del volumen total de transacciones realizadas a junio de 2025 en las siete plataformas de intercambio centralizadas más grandes por volumen estaba directamente vinculado a direcciones ilícitas.

“Los datos de blockchain analytics muestran consistentemente que menos del 1% del volumen de transacciones cripto está vinculado a actividad ilícita. El sistema financiero tradicional, con toda su infraestructura regulatoria, sigue siendo el canal principal del lavado de dinero a escala global”, apunta De Ambrosi y explica que las wallets (las billeteras virtuales en la blockchain) son pseudónimas, no anónimas. Aclara que sí es cierto es que la irreversibilidad de las transacciones las hacen atractivas para ciertos fraudes (si te engañaron para que mandaras cripto, no hay banco, billetera ni institución centralizada que pueda revertir la operación), pero también resalta que cada transacción que se realiza queda inscrita permanentemente en un registro público.