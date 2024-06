Escuchar

Para conocer a una persona se pueden hacer muchas preguntas. El color preferido es una de estas. Sin embargo, hoy en día no solamente se pueden conocer más y más personas, sino que también a la inteligencia artificial (IA). Muchos utilizan esta tecnología para consultar dudas y preguntas de las que no tienen respuesta certera: desde los números de la suerte en las loterías hasta cómo se imagina a ciertos personajes de la cultura. Pero, ¿cuáles son las preferencias de las herramientas tecnológicas en cuando a valores estéticos?

La IA, si bien no tiene subjetividad, puede responder cualquier pregunta iStock

Si bien estas son tecnologías específicamente diseñadas para no emitir opiniones, tienen un grado de comprensión del ser humano como para poder arrojar algún tipo de respuesta a una pregunta de índole más subjetiva. “La percepción de belleza es varía según cada persona. Algunos podrían encontrar hermoso el azul del cielo en un día despejado, el verde intenso de la naturaleza, o incluso tonos cálidos como el dorado del atardecer —explica ChatGPT— . La belleza del color depende del contexto y de las experiencias individuales de cada uno”.

Cualquier usuario de la plataforma se encontrará con dificultades para hacer que esta IA responda este tipo de preguntas. A veces, la respuesta es que, al no ver colores, no puede definir una respuesta; en otras ocasiones, se trata de un mensaje mucho más frío: las inteligencias artificiales están creadas para no tener preferencias.

Cuál es el color más bello, según la inteligencia artificial

Con la orden de no opinar y sin forma de percibir los colores como los humanos, la IA tiene una respuesta a cuál es el color más bello. Después de un largo proceso de preguntas, ChatGPT afirma: “Si tuviera que elegir uno, podría decir que el azul profundo del océano en un día soleado me parece fascinante”.

Respecto de su elección, aclara: “Me parece hermoso por varias razones. Este color evoca una sensación de serenidad y calma, recordando la inmensidad y la profundidad del mar. El azul puede transmitir una sensación de paz y tranquilidad, asociada con la vastedad del océano. Además, es un color que puede variar desde tonos más claros y suaves hasta otros más intensos y saturados, adaptándose a diferentes estados de ánimo y escenarios naturales”.

El azul del mar es, para ChatGPT, el color más bello Bullit Marquez - AP

Por qué la IA no elige el blanco

Muchas personas creen que el color preferido de un sistema tecnológico es el gris o el blanco, ya que representan la novedad, la tecnología, lo limpio y ordenado. Es más, incluso el logo y la interfaz de ChatGPT en ciertas versiones es blanco.

La herramienta de OpenIA, comenta al respecto: “Es comprensible que algunas personas asocien esos tonos con la tecnología y la limpieza, porque estos colores suelen estar presentes en dispositivos modernos. Esto puede estar relacionado con la simplicidad, la neutralidad y la claridad visual que se buscan comunicar. El blanco es un color que transmite limpieza y modernidad, y puede ser empleado para resaltar el contenido y la información que proporciono sin distracciones visuales adicionales”.

Luego, la inteligencia artificial remata e insiste en lo que ya pareciera ser una opinión y no una mera respuesta: “Uno de los colores que frecuentemente se considera hermoso es el azul del océano. Este color evoca una sensación de serenidad, amplitud y claridad que muchas personas encuentran atractiva y reconfortante”.

Por qué es bello un color, según la IA

La percepción positiva o negativa de un color puede depender de varios factores psicológicos, culturales y emocionales:

Asociaciones culturales y personales : los colores pueden evocar recuerdos, emociones y experiencias pasadas.

: los colores pueden evocar recuerdos, emociones y experiencias pasadas. Contrastes y armonía: la combinación de tonos puede influir en cómo se percibe su belleza. Los contrastes fuertes pueden ser visualmente llamativos, mientras que una paleta de colores armoniosa puede ser vista como elegante y equilibrada.

Cada color del espectro visual tiene connotaciones culturales y sociales en nuestra psiquis Canva

Sensaciones visuales : algunos tintes pueden ser agradables debido a cómo interactúan con la luz y el entorno. Por ejemplo, los tonos cálidos como el amarillo y el naranja pueden transmitir una sensación de confort, mientras que los tonos fríos como el azul y el verde pueden evocar frescura y tranquilidad.

: algunos tintes pueden ser agradables debido a cómo interactúan con la luz y el entorno. Por ejemplo, los tonos cálidos como el amarillo y el naranja pueden transmitir una sensación de confort, mientras que los tonos fríos como el azul y el verde pueden evocar frescura y tranquilidad. Contexto y significado simbólico: los colores también pueden tener significados específicos en diferentes culturas y contextos. Por ejemplo, el blanco puede asociarse con la pureza en algunas culturas occidentales, mientras que en otras culturas puede simbolizar luto o duelo.

