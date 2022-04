Cuáles son las novedades que anunció Blizzard para lo nuevo de Warcraft, Diablo y Overwatch

En un informe, Blizzard dio a conocer sus números del primer trimestre del año y dio novedades importantes sobre futuros lanzamientos. En primer lugar, anticipó que habrá novedades con respecto al juego de la saga Warcraft que llegará en versión móvil. En esa misma línea, prometió que habrá estrenos muy importantes durante los próximos meses.

Con bastante frecuencia, las empresas de videojuegos comparten sus resultados e informes. Más allá de las cuestiones numéricas y las cifras de ventas que alcanzaron en el período analizado, también se suelen incluir novedades y expectativas sobre futuro contenido que ilusionan a la comunidad.

Esto fue lo que ocurrió con el último informe financiero de Blizzard, por supuesto fusionado con Activision, donde más allá del rendimiento en el trimestre, se dieron algunas novedades de lo que se viene para la compañía en el corto plazo.

En primer lugar, hay una serie de noticias importantes en el futuro de la saga Warcraft. Además de Voyage to the Sunken City, la expansión de Hearthstone lanzada el 12 de abril, se adelantó que los desarrolladores están trabajando en nuevo contenido para World of Warcraft. El listado incluye la expansión Dragonflight y Wrath of the Lich King Classic.

Dragonflight es una de las novedades de World of Warcraft que anunció Blizzard

Por otra parte y aunque no dieron mayores detalles, Blizzard se refirió a una de las cuestiones más esperadas por los fanáticos. Según expresaron, en las próximas semanas habrá noticias importantes sobre la versión para dispositivos móviles de Warcraft.

Por supuesto que las novedades no se reducen solamente a la mencionada saga. El informe también confirma que Diablo Immortal saldrá a la venta el 2 de junio y ya hay más de 30 millones de usuarios que están registrados. El videojuego estará disponible como free to play para PC en fase de beta abierta, al menos inicialmente.

Sumado a esto, hay nueva información con respecto a Diablo 4 y Overwatch 2. En el primer caso, el desarrollo se encuentra en la etapa de testeo interno de la compañía. Por su parte, el título de Overwatch comenzó hoy su testeo externo del modo jugador vs. jugador.

Las novedades de Activision y la expectativa sobre Call of Duty

El mencionado informe también tiene los números y algunos anuncios de Activision, donde se incluyen algunas promesas importantes para la saga. En primer lugar, la empresa remarcó que se llevaron a cabo “mejoras sustanciales” para Vanguard y Warzone. Con respecto a este último título, también se esperan noticias importantes sobre la nueva experiencia que se está desarrollando.

Por otro lado, el plato fuerte llegó con las palabras sobre la nueva entrega, que sin dudas generaron muchas expectativas en los fanáticos. “El Call of Duty de este año es una secuela del Modern Warfare de 2019, el juego de la saga más exitoso hasta la fecha, y va a ser la experiencia más avanzada en la historia de la franquicia”, aseguró la empresa. Con estas cuestiones, Activision espera poder corregir la baja de ventas que tuvo con Vanguard y volver a captar el interés que tuvo en sus lanzamientos anteriores.