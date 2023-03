Cuáles son los juegos que llegan gratis en marzo a PS Plus, Xbox Game Pass y Switch online

escuchar

Los servicios de suscripción de videojuegos tienen grandes novedades que se suman a sus catálogos. Tanto para Xbox Game Pass, como para PS Plus y Nintendo Switch Online, estos son los títulos destacados para jugar sin costo extra si ya pagás el plan online.

PS Plus Essential y PS Plus Extra

El servicio pago mensual de PlayStation tiene tres niveles: Essential, Extra y Deluxe. En los tres niveles se puede tener juegos incluidos como eran antes los “PS Plus del mes”, y luego Extra y Deluxe tienen además un catálogo similar al Game Pass. Además, PlayStation tiene para los nuevos usuarios de PS5 el catálogo “Collection” con grandes juegos, que lamentablemente finalizará en mayo.

Este mes PlayStation sumó como “juegos del mes” al juego bélico Battlefield 2042 de Electronic Arts para disfrutar en PS5 y PS4. Además, se suma el juego de aventuras Minecraft Dungeons, que no es el Minecraft tradicional, sino una versión de juego de aventura y acción dentro del mismo universo. Y como tercer juego del mes vamos a poder descargar al Code Vein, el RPG de Bandai Namco donde luchamos en un apocalipsis repleto de vampiros.

En el servicio Extra y Deluxe se sumaron al catálogo juegos como el Uncharted: Legacy of Thieves Collection, un clásico de clásicos de Play que junta Uncharted 4 de Nathan Drake y el spin-off The Lost Legacy.

Además, otro gran título que llega es el Ghostwire: Tokyo de Tango Gameworks, donde vamos a recorrer Tokio rodeados de espíritus que borraron a los humanos de la ciudad.

Dentro de los shooters, también vamos a poder descargar Rainbow Six: Extraction, el juego de Ubisoft y por el lado de las aventuras de RPG vamos a tener el Immortals: Fenyx Rising, que emula la idea de Zelda en un mundo totalmente nuevo.

Pero puede ser que el destacado del mes sea el juego que llega desde el día uno de su lanzamiento al catálogo: Tchia, este juego de mundo abierto nos lleva a manejar a Tchia, una niña que adquiere el poder de convertirse en animales y objetos para descubrir los secretos de Nueva Caledonia. Ideal para grandes y chicos.

Todos los juegos de PlayStation Plus son jugables por tiempo indetermnado, mientras que tengamos el pago del servicio activo.

Xbox Game Pass

El servicio de Microsoft que sacudió el mercado de los videojuegos se renueva este mes con la llegada de varios títulos que valen la pena jugar si no lo hiciste en su lanzamiento. En la lista se suman las secuelas del shooter de terror Dead Space, Dead Space 2 y 3 en Xbox y en la nube, además del reconocido Guilty Gear: Strive en Xbox, PC y la nube.

Además vamos a poder jugar al Ni No Kuni II desde el 21 de marzo en Xbox y PC y al espectacular Civilization VI desde el 16 de marzo, tanto en PC como en Xbox y la nube.

Una esperada adición es la de Valheim, el juego de vikingos que revolucionó Twitch, que se puede jugar en Xbox desde el 14 de marzo.

Este mes algunos títulos además dejan la plataforma, entre los que se destacan el F1 2020 (ante la llegada del F1 2022 desde hace un mes) y la partida de un gran juego que vale la pena probar antes de que no esté disponible: el Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Cabe destacar que los juegos de Game Pass funcionan como Netflix, están disponibles en el catálogo con fecha de caducidad, que puede ser por años o por unos cuantos meses, y sus juegos se pueden jugar en la nube desde celulares, TVs y computadoras, y algunos también en PC si tenemos el plan Ultimate.

Nintendo Switch online

El servicio para jugar online de Nintendo incluye títulos de NES, Gameboy y Super Nes, pero este mes, los que paguen el paquete de expansión van a poder disfrutar de la llegada de un clásico a la Switch: Metroid Fusion.

Fusion fue un éxito de la Gameboy Advance y ahora se podrá jugar si tenemos incluida la expansión del servicio, que ya incluye por ejemplo expansiones para Animal Crossing, Splatoon y Mario Kart 8, además de juegos de Sega Genesis y Nintendo 64. Switch Online se puede conseguir por $ 3839 pesos al año más impuestos, mientras que el online más la expansión se puede tener por $ 9609 al año más impuestos.