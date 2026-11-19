El videojuego GTA 6 ya está disponible en la Argentina. Tras 13 años de espera, Rockstar Games, sacó la nueva versión de este formato que acaparó la atención de los fanáticos de todo el mundo.

A partir de su estreno, muchas personas comenzaron a disfrutar de esta nueva versión del GTA, uno de los juegos más consumidos por la industria del gaming.

Tráiler GTA VI

Cuánto cuesta el GTA 6 en la Argentina

Grand Theft Auto VI tiene un precio establecido de US$79,99 ($127 mil) para la edición estándar y US$99,99 ($159 mil) para la Ultimate, que suma autos y armas extra, y acceso a un par de shops con ropa, modificaciones y algunos detalles más.

Una de las particularidades es que existe una edición física del juego, pero no trae un disco. Solo hay un código disponible que permite tener la caja de recuerdo.

Edición Estándar : 79,99 dólares.

: 79,99 dólares. Edición Ultimate: 99,99 dólares (incluye extras como vehículos y armas).

En qué consolas está disponible

El videojuego está disponible en las siguientes consolas: PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, y Xbox Series X|S. A su vez, no estará disponible en PlayStation 4, Xbox One y en PC, donde todavía no hay una fecha oficial para su lanzamiento.

Dónde y cómo comprar GTA 6

Encendé tu consola y entra a la tienda oficial (PlayStation Store o Microsoft Store).

Busca “GTA 6” o “Grand Theft Auto VI”.

Elige la edición que quieras y selecciona “Reservar” o “Pre-order”.

Completa el pago.

Ojo con la versión física: si comprás la caja en una tienda, no trae disco. Solo incluye un código para descargar el juego. Tendrás que canjearlo en la consola para poder precargarlo.

Una captura del Grand Theft Auto VI (GTA 6)

Todo lo que se sabe del GTA 6

El GTA 6 es un juego de acción en mundo abierto masivo e inmersivo, en tercera persona y para un solo jugador. La historia sigue a la pareja criminal Lucía Caminos y Jason Duval en el estado ficticio de Leonida (inspirado en Florida), que incluye una versión moderna de Vice City (inspirada en Miami), tras un golpe que sale mal y los arrastra a una conspiración criminal.

El GTA 6 transcurre en el estado ficticio de Leonida (inspirado en Florida), que incluye una versión moderna de Vice City (inspirada en Miami). Segun reportes especializados, tu cerebro empieza a creer que es un mundo real, y las situaciones que se dan, tanto guionadas como aleatorias, hacen que parezca que salta de la pantalla a la vida real.

GTA VI, la sexta entrega de la saga de Grand Theft Auto

Se aleja de los GTA anteriores, donde todo era maldad y criminalidad, y muestra los dos costados del crimen, donde el amor juega un papel importante y cultivar las relaciones es parte del progreso del juego.