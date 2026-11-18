Tim Payne, el hombre viral del último Mundial, está instalado en Paraguay, donde vive con su familia tras su traspaso al Olimpia luego de la Copa del Mundo. El futbolista, nacido en Nueva Zelanda, es fanático de los videojuegos y mostró cómo espera el ansiado estreno del GTA 6. A su vez, gracias a su nacionalidad, tiene un secreto para ser el primero en jugarlo en Asunción.

La felicidad de Tim Payne en su paso por Olimpia de Paraguay @elclubolimpia

Payne mostró en una historia de Instagram su cuenta de PlayStation ya configurada y lista para el lanzamiento del nuevo GTA. Sin embargo, lo que también evidenció, es que ya sabe cómo utilizar “el truco Nueva Zelanda” para ser el primero en jugar.

Tim Payne tiene todo listo para jugar al GTA 6 desde su casa en Paraguay

Aunque GTA 6 se estrena oficialmente este 19 de noviembre, Nueva Zelanda será uno de los primeros países en recibirlo por el cambio de horario. Justamente por eso, el futbolista nacido en Nueva Zelanda, configuró su Play con su país de origen para que, pese a la diferencia horaria, pueda ser el primero en jugar.

Aunque Tim Payne esté listo para dedicarle varias horas al videojuego, también deberá concentrarse en su compromiso con el Olimpia ya que está a solo un partido de coronarse campeón en Paraguay.

¿Cómo se aplica el truco?

Reservá y descargá: En primer lugar, tenés que comprar el juego en tu tienda habitual si es que lo requerís para XBOX. En caso de que sea para PS5, debés acceder con tu cuenta de usuario en la web propia de Nueva Zelanda: PNZ.

En primer lugar, tenés que comprar el juego en tu tienda habitual si es que lo requerís para XBOX. En caso de que sea para PS5, debés acceder con tu cuenta de usuario en la web propia de Nueva Zelanda: PNZ. Cambiá tu ubicación: En la consola tenés que reconfigurar el país en el que residís por el de Nueva Zelanda, si se trata de XBOX. Si lo hacés desde la web PNZ, tenés que apretar en “Compartir consola y juego sin conexión”.

En la consola tenés que reconfigurar el país en el que residís por el de Nueva Zelanda, si se trata de XBOX. Si lo hacés desde la web PNZ, tenés que apretar en “Compartir consola y juego sin conexión”. Compra: Si no te deja adquirir el juego porque se trata de otra moneda, primero tendrás que comprar una tarjeta de regalo PS y luego hacer el cambio por el valor del GTA 6.

Si no te deja adquirir el juego porque se trata de otra moneda, primero tendrás que comprar una tarjeta de regalo PS y luego hacer el cambio por el valor del GTA 6. Reiniciar: Una vez hecha la transacción, reiniciá la consola.

Una vez hecha la transacción, reiniciá la consola. Descubrí el juego: Cuando llegue la hora de lanzamiento de Nueva Zelanda (12.00 a.m. NZDT), abrí tu copia predescargada de GTA 6.

Tráiler GTA VI

A qué hora se estrena GTA 6, según cada país