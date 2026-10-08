De las tareas escolares a la oficina: probamos la impresora Epson Ecotank L6370

Hay productos tecnológicos que dejan de ser simplemente dispositivos para convertirse en herramientas de uso cotidiano. Una impresora es uno de ellos: puede aparecer en el momento menos pensado, cuando hay que preparar una tarea escolar, imprimir un formulario, digitalizar un documento o producir material para un pequeño emprendimiento. En ese contexto, la Epson EcoTank L6370 plantea una propuesta que busca concentrar varias de esas necesidades en un solo equipo.

En un hogar con chicos en edad escolar, tener una impresora disponible puede significar mucho más que evitar una pasada por la librería: permite resolver rápidamente trabajos prácticos, apuntes, actividades y documentos, además de poder realizar copias y digitalizar material. La experiencia de uso muestra justamente esa versatilidad, con funciones de impresión, fotocopiado y escaneo, tanto en blanco y negro como en color, y la posibilidad de trabajar también con papel fotográfico. Pero la necesidad no termina en el ámbito doméstico. Para alguien que tiene un emprendimiento, trabaja desde casa o necesita equipar una oficina, contar con un único dispositivo capaz de cubrir distintas tareas puede simplificar el trabajo diario. La L6370 apunta precisamente a ese escenario: un equipo multifunción que puede ocuparse de imprimir, copiar y escanear documentos, reduciendo la necesidad de recurrir a distintos equipos o servicios externos para resolver tareas que forman parte de la rutina.

Unboxing y puesta en marcha

Uno de los primeros puntos a favor de la Epson EcoTank L6370 aparece incluso antes de realizar la primera impresión: la puesta en marcha es realmente sencilla y está muy bien guiada. Al desembalarla, hay un paso que no conviene pasar por alto: retirar todas las etiquetas azules que se encuentran distribuidas en el equipo. No debe quedar ninguna, ya que estas piezas de fijación están colocadas para mantener inmovilizados distintos componentes internos y externos durante el traslado y evitar que sufran daños.

Una vez retiradas todas las protecciones y conectada la impresora a la corriente eléctrica, entra en escena Epson Smart Panel, la aplicación de Epson disponible tanto para Android como para iPhone. Desde el celular, la aplicación acompaña al usuario durante todo el proceso inicial, con instrucciones paso a paso que permiten configurar el equipo sin necesidad de recurrir a un manual de uso ni tener conocimientos específicos sobre impresoras.

La Epson EcoTank L6370 se puede configurar en la impresora o desde la app, que también permite ver el nivel de tinta y gestionar otras funciones

Uno de los momentos que suele generar más dudas en una EcoTank es precisamente la carga inicial de tinta. En este caso, Smart Panel también se ocupa de guiar al usuario durante el procedimiento, indicando cómo cargar correctamente cada uno de los cuatro tanques correspondientes a los colores CMYK. Además, la impresora incluye en la caja la primera carga de tinta, por lo que no es necesario realizar una compra adicional para comenzar a utilizarla.

El proceso completo lleva aproximadamente 10 minutos y, una vez finalizado, la Epson EcoTank L6370 queda lista para empezar a trabajar. Es un detalle que puede parecer menor, pero resulta especialmente importante en un producto pensado para el hogar, una oficina o un emprendimiento: sacar la impresora de la caja, seguir las indicaciones desde el teléfono y tenerla funcionando en pocos minutos convierte a la puesta en marcha en una experiencia simple y accesible.

Características técnicas: una multifunción pensada para trabajar

La Epson EcoTank L6370 es una impresora multifunción a color basada, como decía, en un sistema de tanques de tinta, que integra en un mismo equipo las funciones de impresión, copia y escaneo. Utiliza la tecnología PrecisionCore Heat-Free, un sistema de impresión que no necesita calor durante el proceso y que, según Epson, permite reducir el consumo de energía. La propuesta se completa con conectividad inalámbrica, pantalla LCD color de 2,4 pulgadas y una bandeja de papel con capacidad para 100 hojas.

En materia de velocidad, Epson declara una velocidad de impresión ISO de hasta 18 páginas por minuto, mientras que en color alcanza las 9 páginas por minuto.

Otro de los elementos importantes es el alimentador automático de documentos (ADF), que permite colocar varias hojas en la bandeja superior para realizar tareas de escaneo o copia sin tener que introducirlas una por una. Las pruebas realizadas con el equipo confirman justamente esta posibilidad: el ADF puede utilizarse para digitalizar documentos de varias páginas, mientras que el escáner convencional permite trabajar colocando el original directamente sobre el cristal.

Al desembalar la Epson EcoTank L6370 hay que quitar todo el plástico azul que fija las partes

El sistema EcoTank es, finalmente, uno de los grandes protagonistas de esta propuesta, pero no el único, como veremos a continuación. La L6370 utiliza cuatro tanques de tinta y botellas EcoFit específicas para cada color, diseñadas para simplificar la recarga. Epson informa un rendimiento de hasta 6600 páginas en negro y 5500 páginas a color con la tinta incluida, aunque aclara que parte de esa tinta se utiliza durante la configuración inicial y que el rendimiento real depende del tipo de documentos, las configuraciones y otros factores de uso.

Una impresora que se adapta a la rutina de la casa

Después de probar la Epson EcoTank L6370, una de las características que más me gustó fue la posibilidad de imprimir directamente desde el celular. La aplicación Epson Smart Panel resulta muy completa y permite no solamente enviar documentos o fotografías a imprimir desde el teléfono, sino también realizar tareas de mantenimiento, como la limpieza de los cabezales, y consultar en todo momento los niveles de tinta. Esto transforma al celular en una suerte de control remoto de la impresora y evita tener que recurrir permanentemente a una computadora.

La conectividad Wi-Fi terminó de convertirla en una herramienta compartida por toda la familia. Una vez conectada al router de mi casa, instalé Epson Smart Panel en los celulares de mi esposa y de mi hija, que está cursando el nivel secundario. De esta manera, cada una puede resolver sus propias necesidades de impresión sin depender de mi computadora ni de que yo intervenga cada vez que necesitan imprimir un trabajo, una actividad o un documento. En el día a día, esta autonomía termina siendo uno de los aspectos más prácticos del equipo.

Para quienes prefieren una conexión tradicional, la L6370 también puede conectarse directamente a una computadora mediante USB y dispone de puerto de red RJ45 para integrarla a una red doméstica mediante cable. En mi caso, la conecté por cable a mi PC y mantuve la conexión inalámbrica para los teléfonos, logrando así tener diferentes alternativas de acceso según el dispositivo que se utilice.

Otro detalle que terminé valorando mucho es la impresión automática a doble faz. No hace falta retirar la hoja y volver a colocarla manualmente para imprimir el reverso: la propia impresora se ocupa del proceso. También resulta práctico el sistema de salida de papel, cuya bandeja se despliega automáticamente cuando es necesaria y vuelve a guardarse, sin que tengamos que manipularla. Con todo esto, la sensación después de varios usos es la de tener un pequeño centro de copiado disponible permanentemente en casa. La única consideración es dejar la impresora en espera, en lugar de apagarla, para tenerla siempre lista cuando alguien necesite imprimir.

Otra función interesante es la impresión remota mediante Epson iPrint, que permite enviar documentos y fotografías a la impresora incluso cuando el celular no está conectado a la misma red Wi-Fi. Para utilizarla, la impresora debe estar registrada en Epson Connect y tener habilitada la función Remote Print. Una vez configurada, se puede asociar la impresora en la aplicación mediante su dirección de correo electrónico y, si se desea, proteger el acceso con una clave.

Esto resulta especialmente útil para una impresora ubicada en el hogar o en una pequeña oficina: podemos estar fuera de casa, conectados a Internet mediante Wi-Fi o datos móviles, seleccionar un documento o una fotografía desde Epson iPrint y enviarlo directamente a imprimir. Es una función que amplía bastante las posibilidades de uso de la impresora, porque ya no depende de estar físicamente cerca del equipo ni de compartir la misma red local.

En conclusión

EcoTank L6370 es una de las impresoras más completas de su segmento. Resulta fácil de usar y realmente es muy completa para todos los escenarios en los que la puse a prueba. Ya se consigue en Argentina a un valor de un millón de pesos en Mercado Libre.