Pocos hombres de negocios en Argentina tuvieron el privilegio —y el vértigo— de protagonizar y construir los cimientos de dos de las revoluciones tecnológicas más trascendentales de los últimos 30 años, Internet y la IA. Uno es Roberto “Roby” Cibrián Campoy: un arquitecto que viene de “otro palo” y trasciende la definición convencional del empresario digital. Pero estuvo ahí, antes que muchos: cuando a mediados de los 90 conectarse a Internet requería paciencia, ruido de módem y nadie entendía bien qué podría venir, pero Cibrián ya imaginaba ecosistemas digitales donde nadie los veía.

Todo empezó con el fenómeno del portal El Sitio. En un país donde las líneas telefónicas fijas apenas empezaban a consolidarse y las computadoras personales ocupaban escritorios enteros en hogares privilegiados (las notebooks llegarían masivamente post 2000), la noción de una red global sonaba a ciencia ficción. En ese contexto de incertidumbre, Cibrián cofundó elsitio.com en 1997 un portal de contenidos, comunidades y servicios como noticias, foros, correo electrónico gratuito y salas de chat para usuarios de Argentina y Latinoamérica. Todo diseñado y creado desde Argentina. Sería un éxito por varios años. Era tal la magnitud que grandes figuras, como Valeria Mazza y Susana Giménez, participaron del lanzamiento. El slogan era “El Sitio: tu lugar en Internet”.

Las oficinas de El Sitio en Puerto Madero

Él y un pequeño equipo de cinco o seis personas comenzaron a gestar el proyecto en enero de 1997 desde el living de su casa. “Ni oficina teníamos”, recuerda. Entonces, apareció el empresario uruguayo Roberto Vivo y les dijo “qué buen proyecto, ¿qué necesitan?“, ”y… alquilar una oficina"; “tomá este cheque, alquilen”. “Nos fuimos ahí a Belgrano 887, un edificio de más o menos 200 años con un ascensor de medio metro por medio metro, y ahí pasó la magia”, rememora. Todo empezaba a crecer vertiginosamente: en poco tiempo ya estaban en nueve países, y tenían 1200 empleados.

Pero el hito definitivo llegó en un histórico jueves de diciembre de 1999. El Sitio hizo su oferta pública inicial (IPO) en el índice tecnológico Nasdaq de Nueva York. En un día de euforia financiera pura, las acciones se dispararon, catapultando la valuación de la compañía a los 1600 millones de dólares. ElSitio.com se consagraba oficialmente como el primer unicornio de la región. “Y antes que Mercado Libre”, se enorgullece. “Nosotros llegamos a valer más que el Banco Francés”, por ejemplo. Los diarios lo describían como el exitoso empresario, “hermano de Pepito Cibrián”. Todavía se ríe: “Es que a mí no me conocía nadie”.

La burbuja puntocom y después

Sin embargo, el destino de la primera ola de Internet ya estaba sellado en las métricas de sobrevaluación global. Apenas unos meses después del campanazo en Nueva York, la burbuja puntocom estalló. Los fondos de capital de riesgo cerraron el grifo de financiamiento sin restricciones y el pánico se apoderó de los mercados.

Roberto "Roby" Cibrián Campoy junto a Nacho Sierra, ambos al frente de Uami.ai

“Pasamos de ser los héroes que traían el futuro a ser vistos casi como sospechosos de un espejismo. La prensa y la economía convencional desataron una suerte de ‘prensa del pánico’. De repente, todo lo que tuviera un ‘.com’ al final parecía no valer nada. Fue un momento de aprendizaje brutal: entender que el mercado financiero tiene dinámicas de euforia y depresión que a veces no reflejan de inmediato el valor real de la tecnología subyacente. Nosotros sabíamos que la red transformaría el mundo, pero el mercado tenía prisa y los tiempos de maduración de la infraestructura no coincidían con la impaciencia del capital.”

“La gente pensaba que era millonario, pero era plata de la empresa”, señala Cibrián sobre ese instante y esa paradoja de tener papeles de gran valor en un momento de euforia bursátil, pero sin liquidez personal directa. A veces, notaba que varios conocidos le hablaban indirectamente (o no tanto) de “deudas” para ver si les daba una mano. Cuando estalló la burbuja de las “punto com” y la acción de El Sitio se derrumbó drásticamente en el año 2000, la compañía atravesó un giro rotundo, que relegó el proyecto original bajo la directiva de que “internet era mala palabra”, según describe. En medio de esa reestructuración corporativa, la empresa se fusionó con medios tradicionales (como canales de cable) para dar origen a Claxson Interactive Group, y a Cibrián Campoy lo mandaron a liderar la unidad de banda ancha (broadband), un área que en ese momento era considerada un nicho menor, pero que experimentaría las bases de las plataformas de video del futuro, cuando aún no existía YouTube.

Cuando la relación con Claxson llegó a su fin a mediados de 2005 —marcada por la postergación de los proyectos digitales frente a la resistencia del modelo tradicional de medios y cable—, decidió dar un paso al costado de las grandes estructuras corporativas. Allí su camino continuó alejado de los grandes holdings; entonces, junto a su socio Héctor Sierra se metió de lleno en el mundo de la consultoría de negocios. Fundó Brain en 2007, una empresa enfocada en desarrollar algoritmos de personalización y plataformas de comercio electrónico (e-commerce) para grandes marcas y cadenas de retail de toda la región (como Musimundo, Carrefour y Falabella).

Llegó la IA

Si a fines de los 90 todo era Internet, hoy lo que domina es la IA. Por eso fundó Uami, una empresa enfocada en implementar soluciones de inteligencia artificial en organizaciones, abarcando desde la resolución de problemas puntuales hasta el desarrollo de un management agéntico mediante circuitos y flujos de decisión operados por agentes autónomos. Tienen algunos productos como un AI Builder (un constructor de aplicaciones gobernado por IA que permite crear una herramienta funcional en una hora, tipo vibe coding), operando con un enfoque agnóstico que integra y adapta las mejores plataformas y modelos del mercado (como Gemini, OpenAI y Claude) a las necesidades específicas de cada cliente.

Para Cibrián, con sus 67 años, lo que se respira hoy en los pasillos de las empresas tecnológicas y en los laboratorios de innovación es idéntico a lo que sintió hace más de 25 años, aunque con una diferencia fundamental en la velocidad de adopción.“Lo que estamos viviendo con la inteligencia artificial es el único fenómeno comparable en magnitud a lo que sentimos en 1995 o 1996 con la llegada de Internet. Es ese mismo cosquilleo de estar parados sobre una placa tectónica que se desplaza y va a rehacer todo el mapa. Pero la gran diferencia es el tiempo: lo que a la web le llevó diez años construir en términos de adopción, la IA lo está logrando en meses. En los 90 teníamos que evangelizar sobre por qué una empresa debía tener un sitio web; hoy nadie cuestiona la IA, la carrera es por ver quién la integra mejor y más rápido”, reconoce.

Pero se siente preparado para ello. “La gran ventaja de haber vivido la burbuja del 2000 es que hoy no te encandilás tan fácil con el ‘hype’. En los 90 construíamos sobre arena porque faltaba infraestructura de banda ancha, pagos, logística. Hoy la infraestructura global es robusta y los modelos de IA son una herramienta de productividad real desde el día uno. No creamos tecnología por el simple hecho de que sea vistosa, sino para resolver problemas operativos reales mediante modelos agénticos. Es el maridaje perfecto entre la audacia de la juventud y el pragmatismo que solo te dan las cicatrices del pasado.”