En vísperas del esperado debut mundial de Grand Theft Auto VI (GTA 6), que reseñamos en esta nota, la ciudad de Rosario destaca por una particularidad normativa: la comercialización y exhibición del videojuego continúa oficialmente prohibida por decreto municipal desde hace casi tres décadas.

La historia de esta insólita restricción resurgió recientemente gracias al trabajo de Facu LU6FPJ (radioaficionado, divulgador y usuario de X bajo la cuenta @LU6FPJ), quien rescató el documento histórico y reconstruyó los antecedentes del pánico moral alrededor de los videojuegos en la ciudad.

Mañana se lanza GTA VI. En la ciudad de Rosario el decreto 14704/1998 Prohibe la venta y exhibición. Asimismo la propagación de dicho videojuego. https://t.co/dykHZ54pM1 pic.twitter.com/ZBMKRhcCPz — LU6FPJ ✊️ Facu (@LU6FPJ) November 18, 2026

El origen del veto se remonta a mayo de 1998, cuando el Concejo Municipal de Rosario sancionó el Decreto Nº 14.704 (promulgado en julio de ese año). La medida fue impulsada tras una nota del diario La Capital del 18 de mayo de 1998, titulada Juegos con licencia para matar: Violencia. Dos entretenimientos para computadoras combinan robos, sangre y muerte. Impactados por el artículo, los ediles dispusieron la prohibición de venta, exhibición comercial y difusión en cibercafés accesibles a menores de los títulos GTA (Grand Theft Auto) y Postal.

Entre los principales motivos para fundamentar la prohibición del Grand Theft Auto, el municipio argumentó la necesidad de evitar la “naturalización de la violencia” en niños y adolescentes. Asimismo, se cuestionó que la mecánica del juego premiara con puntos la comisión de delitos y se mencionó expresamente la polémica “masacre de un grupo Hare Krishna” presente en el primer juego. A esto se sumaba que la Argentina carecía por entonces de un sistema oficial de clasificación por edades para videojuegos, dejando el control librado a los comerciantes.

La norma fue promulgada meses más tarde por el entonces intendente Hermes Binner.

Hoy, casi 30 años después, la norma sigue figurando formalmente como vigente en el registro oficial rosarino. Ante este anacronismo y en medio del revuelo global por el GTA 6, el concejal Franco Volpe (La Libertad Avanza) presentó un proyecto para derogar el decreto, tal como refleja La Capital en una nota. Volpe sostuvo que, tras décadas de avance tecnológico y transformación industrial, el Estado no debe mantener prohibiciones obsoletas sobre las decisiones individuales de los ciudadanos.

También en 1998, y en la ciudad de Buenos Aires, se aprobó una ley que prohibió la comercialización de Carmageddon, un juego en el que se sumaban puntos por atropellar peatones; la norma fue derogada en junio de este año.