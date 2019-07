La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) desarrolló un sistema que permite analizar la publicidad electoral en redes sociales sin afectar la privacidad de los usuarios

Cada campaña política en redes sociales abre un nuevo capítulo y esta vez, en Argentina, no será la excepción Si bien todos los años hay rendición sobre los gastos de campaña electoral, mucha propaganda no aparece detallada. De hecho, por solo citar un antecedente: la Cámara Nacional Electoral desde 2015 que le pide a los partidos políticos el resumen de los gastos de las cuentas oficiales en Facebook . Pero en aquella campaña no hubo suerte: solo una candidata había demostrado los pagos en publicidad en Internet y las acciones que había hecho esa cuenta.

Para las elecciones de este año, algunas cosas cambiaron. Facebook, por ejemplo, informa en cada una de las cuentas oficiales todas las campañas activas de cada uno de los candidatos. Eso se puede ver en Library, y junto con esta iniciativa privada hay una nueva propuesta ciudadana que desarrolló la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) conocida como PubliElectoral. Lo más interesante de esta herramienta tecnológica es que permite la recolección de información relativa a la publicidad electoral en redes sociales, sin afectar la privacidad de los usuarios.

Su funcionamiento se basa en el uso de un plugin, un complemento que se agrega a la versión de escritorio de Facebook y que se instala tanto en Chrome como Firefox. Cuando el usuario navega por una página de la red social, irá relevando las publicidades que se le muestran según su perfil y las almacena en una base de datos. Una vez almacenadas las publicidades electorales, el equipo de ADC realizará un análisis de las mismas para contrastarlas con los gastos que declaren los partidos políticos en sus gastos de campaña ante la Cámara Nacional Electoral, algo que es obligatorio desde esta elección según lo establecido en el artículo 3 de la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos votada en mayo.

En otras campañas previas, los partidos declaraban los gastos de campaña, pero en los gastos incluían información general, como los gastos de la agencia contratada. En esta ocasión deberán especificar tanto las audiencias como las piezas gráficas utilizadas.

"Lo que intenta solucionar este plugin es la imposibilidad de las autoridades de control de poder monitorear la publicidad pagada, confiando lo que declaran los partidos. Por ejemplo, es difícil seguir una publicidad cuando hay un targeting específico", señala Marianela Milanés, parte del proyecto en la Asociación. El objetivo último de la ADC "es evaluar si desde los partidos políticos se está operando en las redes de modo transparente", explican.

Un desarrollo abierto

PubliElectoral es un desarrollo de software libre, su código es auditable, además de accesible para diversas comunidades. Fue desarrollado en conjunto entre la ADC y la cooperativa tecnológica argentina Cambá. No requiere que el usuario dé acceso a su cuenta de Facebook ni almacena datos personales de ningún tipo, archivando solo información de los avisos a analizar.